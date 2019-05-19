Життя екіпажу під загрозою: танкер SeaShark з українцями на борту потрапив у халепу в Єгипті

Посольство України в Єгипті 19 травня надіслало дипломатичну ноту єгипетському МЗС з вимогою пояснити ситуацію щодо вантажного танкера з нафтою SeaShark, в екіпажі якого – 17 українців. 18 травня у ЗМІ з'явилася інформація, що судно у насильницький спосіб утримують єгипетські військові.

Україна вимагає у Єгипту "дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами". Заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич повідомив про це "Українській правді". За його ж словами, українське МЗС доручило посольству України в Єгипті невідкладно зайнятися врегулюванням ситуації з танкером.

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Що трапилося з танкером SeaShark

Капітан танкера Віталій Нестеренко, як повідомив 18 травня "Укрінформ", розповів, що єгипетські силовики насильно утримують вантажний танкер з нафтою SeaShark, а на його борту – 17 українських моряків.

Ситуація на борту дуже критична! Життя екіпажу під загрозою! Всі ми – в заручниках доти, поки вантаж не буде незаконно вивантажено людьми, які працюють на флоті,

– зацитували журналісти Нестеренка.

За його ж словами, вранці 18 травня адмірал єгипетського флоту Мустафа разом з іншими офіцерами піднявся на борт судна і обмежив свободу екіпажу. При цьому адмірал попередив екіпаж: "якщо хтось не виконає наказ, я застосую силу". Єгипетські силовики, мовляв, поводилися дуже агресивно щодо команди танкера і погрожували зброєю.

Відвідувати лікаря екіпажу заборонили, вилучили мобільні телефони і заборонили членам екіпажу контактувати будь з ким, у тому числі і з посольством, і з родиною. Тож Нестеренко просив донести його повідомлення до міжнародних організацій та українського МЗС.

Коли і чому у Єгипті затримали судно SeaShark? Наприкінці листопада 2018 року танкер зупинився в єгипетському порту Суеца. Зупинка була незапланованою: судновласник виявив, що у корабля закінчилася панамська реєстрація, тож тепер необхідно змінити прапор.



Поки компанія вирішувала ситуацію, судно дрейфувало в Червоному морі. При цьому судно начебто випадково на декілька миль увійшло в територіальні води Єгипту. Саме через це єгипетський військовий корабель заарештував SeaShark.



Згодом суд покарав моряків за незаконний перетин кордону Єгипту на 56 мільйонів доларів. Їх повинен був сплатити судновласник, однак досі цього не зробив.



Вантаж судна – сира нафта, екіпаж SeaShark – 31 людина, серед яких 17 українців та двоє мешканців окупованого Росією Криму, які мають російське громадянство. Інші члени екіпажу – громадяни Азербайджану, Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.



Судно утримують у Єгипті вже понад півроку, термін контрактів у всіх моряків давно закінчився. Адвокати компанії-судновласника дотепер "намагаються розв'язати питання".