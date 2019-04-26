Життя в кредит: що потрібно знати про грошові позики в Україні

Українці звикають жити в борг.

Сумарний портфель позик в Україні торік виріс на третину – до понад 130 мільярдів гривень. Все це завдяки нарощуванню обсягів споживчого кредитування. Про це повідомляють у НБУ.

Експерти вважають, що на сьогодні сегмент ринку активно освоюють небанківські установи і саме для них сфера споживчого кредитування має стати пріоритетною.

Я був би прихильником того, щоб банки були взагалі дуже обмежені у видачі споживчих кредитів, щоб цим займалися просто фінансові компанії, які можуть шукати у компаній і у приватних осіб гроші, які потім використовують для такого споживчого кредитування. І щоб не було ризиків для вкладників,

– сказав економічний експерт Борис Кушнірук.

Кожен третій українець бере гроші у позику. І, зазвичай, ці гроші йдуть на купівлю побутової техніки.



"Я знайшла дуже цікаву пропозицію – впродовж трьох місяців взяти необмежену кількість кредитів та ще й за нульовою ставкою", – поділилась киянка Євгенія.

Все частіше в Україні збільшується кількість фінансових компаній, які видають короткострокові кредити, а перевагою роботи мікрофінансових сервісів є швидкість ухвалення рішень, адже людині, яка потребує грошей, непотрібно довго чекати.

"Протягом трьох місяців ви можете звернутися в компанію Dinero і взяти стільки позик, скільки вам необхідно. І вони всі будуть повністю під 0%", – розповіла керівник відділу маркетингу Dinero Анна Мойсєєва.

Все, що потрібно зробити для отримання позики – заповнити заявку на сайті, а сама ж відповідь надходить заявнику вже за кілька хвилин.

Директор компанії Dinero Ілля Веселий розповідає, що їхня компанія є частиною міжнародної групи.

Ми реально намагаємося бути найдешевшими на ринку, давати клієнтам нормальну вартість продукту. Щоб це не було для них фінансовою кабалою,

– додав він.

Компанія Dinero надає позики під 0% протягом 3 місяців. Тобто, ви берете позику і повертаєте тільки те, що отримали на карту. Для повернення позики є кілька варіантів і кожен обирає для себе найзручніший. Це можна зробити через платіжний термінал, через будь-який банк, або з особистого акаунту на сайті.