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Життя в столиці Греції без ретуші: неймовірні фото

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Життя в столиці Греції без ретуші
Життя в столиці Греції без ретуші / ignant.com

Фотограф вирішив показати реальне життя в Греції без ретуші. Знімки митець зробив в одному з житлових районів Афін.

Всі звикли уявляти Грецію країною з білосніжними будинками та дивовижними морськими краєвидами. Однак реальне життя людей та їх побут дуже відрізняється від тієї картинки, яку звикли бачити відпочивальники у турагентствах. 

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Розвінчати міфи взявся фотограф Антоніо Теодорідіс. 34-річний чоловік створив проект з назвою "Шляхи втечі", в якому розкрив красу, колоритність та інколи жахіття, які можна побачити в одному з житлових кварталів Афін. Фотограф навмисно не редагував знімки та не прикрашав їх, щоб весь світ через світлини міг відчути реальне життя в Греції. 


Життя в Греції без ретуші


Як насправді живуть в Греції


Проект "Шляхи втечі"


Побут в Афінах


Колоритні фото Греції


Афіни очима фотографа


Фотопроект "Шляхи втечі"


Знімки Афін


Життя в Греції без прикрас

Всі фото – блог Антоніо Теодорідіса

Теги: LifeStyle Подорожі Греція
Джерело: 24 Канал
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