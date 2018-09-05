Життя в столиці Греції без ретуші: неймовірні фото

Фотограф вирішив показати реальне життя в Греції без ретуші. Знімки митець зробив в одному з житлових районів Афін.

Всі звикли уявляти Грецію країною з білосніжними будинками та дивовижними морськими краєвидами. Однак реальне життя людей та їх побут дуже відрізняється від тієї картинки, яку звикли бачити відпочивальники у турагентствах.

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Розвінчати міфи взявся фотограф Антоніо Теодорідіс. 34-річний чоловік створив проект з назвою "Шляхи втечі", в якому розкрив красу, колоритність та інколи жахіття, які можна побачити в одному з житлових кварталів Афін. Фотограф навмисно не редагував знімки та не прикрашав їх, щоб весь світ через світлини міг відчути реальне життя в Греції.



Життя в Греції без ретуші



Як насправді живуть в Греції



Проект "Шляхи втечі"



Побут в Афінах



Колоритні фото Греції



Афіни очима фотографа



Фотопроект "Шляхи втечі"



Знімки Афін



Життя в Греції без прикрас

Всі фото – блог Антоніо Теодорідіса