Життя, як на курорті або гниття у брудній камері: порівняння в'язниць у різних країнах

Високі паркани, колючий дріт і надійні ґрати – так, зазвичай, уявляють пенітенціарні установи. Проте такі критерії діють далеко не у всіх країнах світу. В одних тюрмах звичайні злодюги і хулігани буквально гниють в камера, а в інших – ґвалтівники і вбивці живуть, як на курорті.

Загалом у всьому світі понад 10 мільйонів ув'язнених. Найбільше їх у США – з населенням у 325 мільйонів, у тюрмах сидять більше 2 мільйонів. У тому ж Китаї, де живе більше мільярда у в'язниці всього 16,6 мільйонів. А в Україні з її 45 мільйонами – в'язнів майже 56 тисяч.

США

У США більше шести тисяч пеніцетріарних установ. Усі вони різних режимів – для різних видів злочинів. За ґрати може втрапити не тільки вбивця, а й дрібний злодюга. І, до речі, в більшості американських тюрем охоронцями працюють жінки.

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Державна в'язниця штату Індіана – це американська тюрма "максимально" суворого режиму. Вона одна із найстаріших і найжорсткіших у США. Її відкрили в 1860 році. Сьогодні тут перебувають блязько тисячі в'язнів - члени кримінальних банд, наркоторговці, гвалтівники і ті, кого приговорили до смертної кари.



Державна в'язниця штату Індіана

Зараз своєї смерті очікують 12 людей. І найжахливіше те, що про дату страти їм не повідомляють. В очікуванні в'язні можуть провести до 20-ти років.

Смертна кара – це морально тяжко. Ти не можеш завести собі друга, бо одного дня за ним прийдуть. Покладуть на стіл і вколять смертельну ін'єкцію. І все… Його вже нема,

– сказав в'язень Бенжамін Річі.

Середній термін перебування кожного в'язня в цій тюрмі – 52 роки. Наприклад, Рональд Санфорд, у віці 15 років скоїв подвійне вбивство і загримів на 170 років.



Рональд Санфорд (зліва)

Із 1989 року день-у-день він по 23 години сидів у камері одиночці і лише 1 годину на добу йому дозволено виходити на вулицю – і то, в невеликій металевій клітці. І він такий не один, за особливо тяжкі злочини, такі умови ув'язнення практично в кожного.

Я ще стільки всього не спробував.. Я не був на випускному, не маю водійських прав, я не літав на літаку і ніколи не був за кордоном. Я тут так довго, що навіть не мав змоги насолодитися ковтком волі.. Я не знаю яка вона,

– розповів в'язень Рональд Санфорд.

Життя в тюрмі Індіани – це рутина. Навіть попри те, що умови перебування в'язнів досить пристойні. А от для працівників – це виснажлива робота. Вони повинні бути пильними і обачними 24 години на добу.

Ми повинні знати характеристики в'язнів. Кого з ким можна пускати в один душ, і так далі. Наприклад, якщо 508-й, розізлить 509-го і вони опиняться наодинці, то є ймовірність що 508-го позбавлять життя. Ми ретельно стежимо за цим. Тут в'язні пам'ятають про все. Ніколи не пробачають,

– заявив наглядач сектору особливо небезпечних в'язнів сержант Фейган.

У Штатах вистачає жорстих в'язниць – наприклад, Сан-Квентін у Каліфорнії. Це одна із найбільших тюрем, де сидять близько три тисячі людей, 708 з них очікують виконанню смертного вироку.

Найільш жорсткіші виправні заклади вже давно закриті. Як наприклад Алькатрас, який припинив своє існування 1963 році. Це тюрма, яку звели на маленькому острові в затоці Сан-Франциско, для того, щоб мінімізувати шанси на втечу засуджених. Сьогодні будівля працює, як музей.

Алькатрас був страшним місцем. Якщо ти робиш щось, що не подобається в'язням, то тебе запросто могли вбити,

– згадав колишній охоронець Алькатрасу Джим Олбрайт.

Жорсткі режими і нелюдські умови утримання в'язнів не завжди спрацьовують. У США, де тюрми надзвичайно суворі, рецедив може статися із вірогідністю у 76%. А от у Норвегії, наприклад, увязнення можна прирівняти санаторного відпочинку. В скандинавів шанс рецедиву менше 20%.

На відміну від Америки, в Норвегії довічного ув'язнення просто не існує. Максимальний термін – 21 рік. В країні пояснють це так: "Ми забираємо у в'язнів свободу, але не чіпаємо їхніх життів".

Норвегія

Тюрма Галден – найліберальніша вязгниця у світі і в той же час одна із найжорсткіших в Норвегії. Тут сидять ґвалтівники, педофіли і вбивці. Загалом – 251 особа.

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"Нас вчать всього, щоб ми могли реабілітуватися після того, як покинемо ці стіни. Я хочу бути музикантом. Тут в мене є можливість записувати власні пісні на студії, грати на гітарі і так далі. Я дуже вдячний за це", – зазначив в'язень Сем Такс.



В'язниця Галден



В'язні в Галдені займаються садівництвом, малюють, співають, працюють і вчаться готувати. От наприклад, наркоторговець, який в тюрмі Індіани сидів би в будці 2х2, освоїв техніку малювання і готується продавати свої картини.

Андерс Брейвік у 2011 році застрелив 77 людей і поранив ще більше 150-ти. Своє 21-річне покарання норвезький націоналіст, як сам себе іменує Брейвік, зараз відбуває в Галдені.

У нього трикімнатна камера: спальня, кабінет і спортзал. І це далеко не весь список привілегій жорстокого вбивці – у Брейвіка є PlayStation і він дистанційно навчається в норвезькому університеті.

Попри свої умови, він ще й жаліється норвезькому уряду на те, що його тримають в нелюдських умовах: каву подають холодною, а їжу гріють в мікрохвильовці.

Дивіться відео про в'язницю у Норвегії:

Україна

В Україні ж 183 пенітенціарні установи й умови перебування в'язнів ще жорсткіші, ніж у США. Це стосується не тільки побуту, а й відношення працівників до самих засуджених.

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Наприклад, у Вінницькій колонії №1 в'язні живуть буквально в "руїнах". Душ приймають раз на тиждень, їжу подають холодною, бо термопосуду просто немає. Замість туалету – розвалені дірки, а стеля протікає.



Умови Вінницької колонії №1

Воно все тече по швам. Зараз грошей нема і не можемо нічого зробити, бо воно все затекло і все мокре,

– сказав начальник колонії Ігор Григоренко.

Все обладнання там ще з 1973 року, а ремонт робили 40 років тому. Зате, є інтернет.

Дивіться відео про в'язницю у Вінниці:



Набагато гірше у Лук'янівському СІЗО. В одній камері можуть сидіти до 30 засуджених. І на всіх – один відкритий туалет. Користуватися інтернетом – категорично заборонено, не кажучи вже про телефони.



Умови Лук'янівського СІЗО //Фото Тамари Шевчук

"Мене 10 людей забивало, виламували мені руки, ноги. Перший заступник за цим спостерігав. Потім, коли він дав команду бригадиру "Займайся, він твій", мене поклали на підлогу, взяли метрову палицю і засунули в задній прохід", – розповів колишній ув'язнений Олексіївської колонії Микола Швець.

Росія

Що ж до пенітерціальних служб в Росії, то навіть українські в'язниці поступаються їм своїми правилами і умовами. Виправна колонія особливого режиму "Чорний дельфін" в Оренбурзькій області, яка почала функціонувати ще в 1773 році. Як тоді, так і зараз тут сидять найнебезпечніші злочинці: терористи, серійні вбивці, канібали і педофіли.



"Чорний дельфін" в Оренбурзькій області

Більшість з них – вбивці. Мені язик не повертається їх людьми називати. Я жалості до них ніколи не відчував,

– заявив лейтенант охорони Денис Овсюк.

Якщо працівники не вважають їх за людей, то і ставлення до них відповідне. В'язні не можуть спілкуватися із іншими засудженими, вони пересуваються в таких позах, коли м'язи найбільш напружені – нахилені вперед, з опущеною головою, руки за спиною і в наручниках. Поруч йде супровід від 3 до 5 осіб і кінолог. До того ж, їм зав'язують очі. Засуджені сидять за двома броньованими дверима і в потрійній клітці. Втікати ще не вдавалося нікому.

"Чорний дельфін" – це кінцева точка. Далі вже нікуди. Можливість вийти з цього закладу – це тільки кладовище,

– сказав Денис Овсюк.

А у "Владимирском Централе", яку звели у двісті кілометрах від Москви, умови утримання в'язнів ні чим не кращі від "Чорного дельфіна".



Легендарна російська в'язниця – "Владимирский Централ"

Хоча, одна відмінність таки є. Якщо в "Дельфіні" страх на ув'язнених наганяють озброєні охоронці, то тут небезпеку несуть 90-кілограмові машини для вбивства – кавказькі вівчарки. Вони бігають по всьому периметру території.

І "Владимирский Централ" і "Чорний дельфін" славляться своїм нелюдським ставленням до ув'язнених.