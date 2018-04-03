Жива легенда біатлону Бйорндален завершив кар'єру

Один із найтитулованіших спортсменів сучасності, восьмиразовий олімпійський чемпіон 44-річний норвежець Уле Ейнара Бйорндален заявив про завершення кар'єри.

Відповідні слова він висловив на спеціальній прес-конференції, передає ТАСС.

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"Минулий сезон пройшов не так, як я хотів. Він став останнім у моїй кар'єрі, хоча я не проти був би позмагатися ще кілька років", – зауважив "король біатлону", як його нарекли вболівальники.

Як пояснив свій крок легендарний спортсмен, річ у тім, що у нього почалися проблеми з серцем – зокрема, в минулому сезоні його турбувала фібриляція передсердь.

Також він зауважив, що хоче приділяти більше часу своїй сім’ї.

За словами Бйорндалена, він поки не визначився з тим, чим би йому хотілося займатися в майбутньому.

Зауважимо, що він наразі є найтитулованішим біатлоністом в історії. За усю свою кар’єру Бйорндален завоював 13 олімпійських нагород: вісім золотих, чотири срібні та одну бронзову, а також 20 разів норвежець ставав першим на чемпіонатах світу та шість разів вигравав загальний залік Кубку світу.

Крім того, йому належить рекорд за кількістю перемог на етапах Кубку світу – 95. Разом із норвезької лижницею Маріт Бьйорген легенда біатлону є рекордсменом зимових Олімпіад за кількістю золотих медалей.

Проте запам’ятався він не лише шанувальникам біатлону, оскільки має у своєму активі і одну перемогу та чотири призові місця на етапах Кубку світу з лижних гонок, а на ОІ-2002 він посів п’яту сходинку за підсумками лижних перегонів на 30 кілометрів.

Нагадаємо, що Уле Ейнар Бйорндален так і не взяв участь на Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані, оскільки до Ігор не пройшов внутрішнього відбору та упідсумку не увійшов до складу норвезької чоловічої збірної через низькі результати у поточному сезоні.