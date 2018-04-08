Жива легенда боксу хоче організувати бій за участю Ломаченка

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО), що очолює Mayweather Promotions, заявив, що веде перемовини щодо проведення поєдинку між Жервонтом Девісом (19-0, 18 КО) з США та українцем Василем Ломаченко (10-1 , 8 КО).

Про це повідомляє ресурс BoxingScene.

Читайте також: Відомий боксер хоче провести бій проти Ломаченка

"Якщо Девіс переможе Хесуса Куеяра, то ми зробимо йому бій проти Ломаченка. Я вже провів попередні переговори з Дюбефом (Тодд Дюбеф – голова TopRank – "24")", – зауважив Мейвезер.

Також зазначається, що домовленість про бій Ломаченка та Девіса підтвердив голова TopRank Тодд Дюбеф.

До слова, бій Девіс – Куеяр відбудеться 21 квітня в Нью-Йорку: боксери визначать володаря титулу WBA Super у другій напівлегкій вазі.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес пройде 12 травня. Імовірно, зустрінуться боксери в американському Нью-Йорку. До слова, переможець поєдинку може здобути набагато більше чемпіонських пасків, аніж очікувалося.