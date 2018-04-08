12:02
9 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
18°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 6°C
  • четвер
    13°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля
Згадати все
23:34, 5 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жива легенда боксу хоче організувати бій за участю Ломаченка

3628 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО), що очолює Mayweather Promotions, заявив, що веде перемовини щодо проведення поєдинку між Жервонтом Девісом (19-0, 18 КО) з США та українцем Василем Ломаченко (10-1 , 8 КО).

Про це повідомляє ресурс BoxingScene.

Читайте також: Відомий боксер хоче провести бій проти Ломаченка

"Якщо Девіс переможе Хесуса Куеяра, то ми зробимо йому бій проти Ломаченка. Я вже провів попередні переговори з Дюбефом (Тодд Дюбеф – голова TopRank – "24")", – зауважив Мейвезер.

Також зазначається, що домовленість про бій Ломаченка та Девіса підтвердив голова TopRank Тодд Дюбеф.

До слова, бій Девіс – Куеяр відбудеться 21 квітня в Нью-Йорку: боксери визначать володаря титулу WBA Super у другій напівлегкій вазі.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес пройде 12 травня. Імовірно, зустрінуться боксери в американському Нью-Йорку. До слова, переможець поєдинку може здобути набагато більше чемпіонських пасків, аніж очікувалося.

Теги: Новини України Новини США Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей
сьогодні, 12:00 Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей
Злой Одессит 21
З якого регіону писанка: Великодній тест
сьогодні, 11:00 З якого регіону писанка: Великодній тест
1458
Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
сьогодні, 10:02 Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
4770
Обливаний понеділок: як святкують українці
сьогодні, 08:00 Обливаний понеділок: як святкують українці
5207
Как в Луганске воспитывают
сьогодні, 07:00 Как в Луганске воспитывают "патриотизм"
Ольга Черненко 2113
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук