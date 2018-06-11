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Жива змія та аборигени: як відсвяткувала день народження супермодель Алла Костромічова

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Алла Костромічова
Алла Костромічова / Прес-служба Нового каналу

У понеділок, 11 червня, українській топ-моделі Аллі Костромічовій виповнилося 32 роки. В честь дня народження модель організувала яскраву вечірку з відповідним дрес-кодом. Так, вона зробила стилізовану вечірку в "африканських джунглях".

Алла Костромічова зібрала зіркових друзів і колег для яскравого тематичного святкування дня народження. Модель також вела пряму трансляцію зі святкування на своїй сторінці в Instagram, щоб показати користувачам мереж яскраві образи.

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Дякую усім! Я відчула себе справжньою королевою джунглів. Це була незабутня ніч,
– прокоментувала фото Костромічова.

 На святі була відтворена атмосфера африканських джунглів, з тотемами, тропіками та місцевими аборигенами.

алла костромічова

алла костромічова

Найцікавіший образ підготувала іменинниця. Одягнена у леопардовий комбінезон Алла Костромічова позувала зі справжньою змією на руці.

алла костромічова

алла костромічова

Серед гостей на дні народженні також були помічені Микола Тищенко з дружиною, Соня Плакидюк, Олег Скрипка та інші знаменитості.

алла костромічова соня плакидюк
Усі фото – прес-служба Нового каналу

Теги: Новини Києва Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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