"Живемо на болотах": українка з Анталії розповіла моторошні подробиці торнадо у Туреччині

24 січня на турецьку Анталію налетів торнадо. За словами українки, що живе неподалік курорту – у місті Белек, – за 10 років у країні вперше побачила "такі жахи".

Про це вона повідомила у коментарі 24 каналу.

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"Ми живемо зараз на болотах. За 10 років – вперше такі жахи. Ми сидимо у будинку і слухаємо дощ та вітер. Ми не страждаємо морально. Хоч іноді таки лячно. Часом таке враження, що вітер вичавить вікна", – розповіла жінка.

Торнадо почався ввечері 24 січня. Очевидці на камеру зафіксували мінімум п'ять смерчів, що зносили усе на своєму шляху. За даними муніципальної влади, ураган пошкодив більше двох сотень будівель у місті. Пошкоджені більше ста трансформаторних станцій. Серйозних збитків завдало стихійне лихо і місцевому аеропорту. Там зривало частини з літаків просто на злітній смузі. У той момент до летовища саме їхав автобус із туристами. Торнадо закочило їх на дорозі зненацька і повалило транспортний засіб. В результаті 12 осіб постраждало. Згодом стало відомо і про двох загиблих. Серед них 13-річна дівчинка. Громадян України немає серед постраждалих унаслідок торнадо.

Українка, яка стала свідком події і у своєму місті Белек, що неподалік Анталії, поділилась фото і відео наслідків стихії.



Торнадо у Туреччині



Торнадо у Туреччині



Торнадо у Туреччині



Торнадо у Туреччині



Торнадо у Туреччині



Торнадо у Туреччині

Торнадо у Туреччині: дивіться відео

Торнадо у Туреччині: дивіться відео