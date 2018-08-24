Живий ланцюг з майже двох тисяч людей у вишиванках: як День Незалежності відзначали в Одесі

Фестиваль вишиванок в Одесі з нагоди святкування Дня Незалежності став ювілейним, десятим за ліком. Цього року дійство відбувалось на Приморському бульварі і майже дві тисячі одеситів та гостей міста долучились до урочистостей.

Про це повідомило HROMADSKE.

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Місцеві мешканці та гості Одеси у вишиванках тримались за руки та утворили живий ланцюг від пам'ятника Дюку де Рішельє і уздовж Потьомкінських сходів.



Живий ланцюг на Потьомкінських сходах

Також у вишиванку одягнули і самого Дюка. За офіційними підрахунками, у ланцюгу взяло участь 1875 людей.



Традиційно у вишиванку одягли пам'ятник Дюку

До слова, найбільша кількість людей у вишиванках зібралася на фестивалі у 2016 році – тоді живий ланцюг аж до Морського вокзалу утворили 3351 учасник.

Нагадаємо, у четвер, 23 серпня на честь Дня державного прапора України у різних містах країни також відбувалися яскраві та оригінальні заходи.