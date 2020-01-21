14:52
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Живодер на Дніпропетровщині перерізав собакам горлянки

      25 Читать новость на русском
      Живодер вбив одного собаку та поранив іншого / pic2.me

      У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка, який у під’їзді багатоповерхівки вбив одного пса та поранив іншого, якого вдалося врятувати.

      До поліції надійшло повідомлення, що в під’їзді міста Тернівці лають собаки.

      Читайте також: На Сумщині знайшли мертвих тварин із ознаками насильницької смерті

      Правоохоронці, прибувши на місце події, побачили між поверхами на сходовому майданчику двох собак, які лежали з перерізаними шиями. Поліцейські викликали ветеринарів. Виявилось, що один із собак живий, його доставили до спеціалізованої клініки.

      Працівники поліції встановили особу шкуродера та доставили його до відділення. Ним виявився 49-річний мешканець цього під’їзду. У чоловіка вилучили знаряддя злочину – ніж.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Зловмиснику загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

      Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
      сьогодні
      31226
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Дніпра Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:02 30 років "Живому ланцюгу єдності": як це було – фото
      Анна Запотоцька 344
      сьогодні , 12:06 Министерство образования сокращает вузы: с чем можна поздравить Новосад?
      Сергій Фурса 2780
      20 січня , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      3025
      20 січня , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      761
      сьогодні , 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
      Юлія Девда 1120
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук