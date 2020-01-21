Живодер на Дніпропетровщині перерізав собакам горлянки

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка, який у під’їзді багатоповерхівки вбив одного пса та поранив іншого, якого вдалося врятувати.

До поліції надійшло повідомлення, що в під’їзді міста Тернівці лають собаки.

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Правоохоронці, прибувши на місце події, побачили між поверхами на сходовому майданчику двох собак, які лежали з перерізаними шиями. Поліцейські викликали ветеринарів. Виявилось, що один із собак живий, його доставили до спеціалізованої клініки.

Працівники поліції встановили особу шкуродера та доставили його до відділення. Ним виявився 49-річний мешканець цього під’їзду. У чоловіка вилучили знаряддя злочину – ніж.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Зловмиснику загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.