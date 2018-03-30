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Живу за законом, а не "по понятіям", – Амосова прокоментувала, чому не відзвітувала перед МОЗ

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У п'ятницю, 30 березня, відсторонена ректорка Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова мала відзвітувати Міністерству охорони здоров'я про свою роботу. Однак, на засідання комісії просто не прийшла.

На засідання комісії МОЗ зібралися усі: журналісти, представники профільного міністерства, викладачі медичного університету імені Богомольця, громадські активісти. Усі, крім відстороненого ректора Катерини Амосової, яка мала звітуватись про виконання умов контракту з МОЗ.

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"Катерина Амосова вже вдруге не прийшла на заслухання звіту, прошу держсекретаря проінформувати про причини", – сказала в.о. міністерки охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Вона не може звітуватись сьогодні, бо, на її думку, вона не виконує повноважень ректорки", – зазначив держсекретар МОЗ Артем Янчук.

Катерину Амосову відсторонили від посади, бо університет не уклав договір із центром тестування і зірвав іспит "КРОК" – аналог ЗНО для медиків.

Не прийшовши звітуватись, Катерина Миколаївна собі тільки зашкодила, вважає нардепка Ганна Гопко.

Людина, яка переконана в своїй правоті і має всі аргументи, яка виконує свої обов'язки перфектно, вона приходить на такі звіти і використовує можливість, щоб донести свою позицію!
– переконана Гопко.

У той час, як у МОЗ розглядали її звіт, Амосова написала на своїй сторінці у Facebook, що "живе за законом, а не "по понятіям".

А ще обов'язком ректора є уміле управління університетом, зазначають члени спеціальної комісії, які знайшли у звіті чимало розбіжностей. До Катерини Амосової у МОЗ багато запитань, та оскільки її не було на засіданні, лунали лише зауваження.

Є великі корупційні, фінансові порушення, які були виявлені, які не були усунені впродовж року,
– зауважив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський.

Через фінансові порушення в університеті, тільки офіційно встановили збитків на 3,5 мільйона гривень. Насправді, сума значно більша. За словами експерта інформаційно-аналітичного центру "Логос" Олега Яценка, тією ж перевіркою встановлено різного роду зловживань Амосовою на 73 мільйони гривень.

Зібрані ним та однодумцями матеріали теж розглядала спеціальна комісія МОЗ, яка зробила висновки і рекомендувала профільному міністерству визнати роботу ректорки Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і радила МОЗ достроково розірвати контракт з Амосовою у зв'язку із невиконанням умов.

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Окрім фінансових порушень, комісія виявила низку інших проблем, зокрема, кадрових. За останні 3 роки кількість студентів збільшилась, а викладацький склад скоротився у рази. Це негативно позначилось на якості освіти.

Доки у МОЗ заслуховували звіт, під стінами Міністерства зібралися студенти університету імені Богомольця. Кажуть, теж хотіли взяти участь у заході, але жодного з них не впустили.

Звичайно, ми не задоволені рішенням МОЗ, тому ми й прийшли. Нас ніхто не підкупляв, у такий мороз стояти, аби отримати якусь застуду! Ми стоїмо за наші права,
– сказав студент Микола.

З-поміж них основне – право на навчання, якого студенти були деякий час позбавлені. Через страйк, який ініціювала адміністрація вишу, зірвали навчальний процес. Розірванню контракту з Амосовою, кажуть у Міністерстві, передуватиме формальна робота. Рішення комісії стане остаточними після підпису держсекретаря МОЗ.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України студенти
Джерело: 24 Канал
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