Жизель Бундхен прикрасила обкладинку Vogue : розкішний фотосет в джунглях Мексики

Бразильська супермодель Жизель Бундхен знялась для обкладинки американського видання Vogue. В інтерв'ю липневого випуску зірка зауважила, наскільки відрізняється її покоління та покоління міленіалів.

Для обкладинки глянцю Жизель приміряла яскраву довгу сукню на бретельках, які звабливо спадали з її плечей. На молелі було мінімум макіяжу, а зачіска виглядала абсолютно природньою, гармонійно поєднуючись з пейзажем, на фоні якого позувала Бундхен.

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Жизель Бундхен для Vogue

Автором фотоісторії став голландський дует фотографів Інез ван Ламсвеерде і Вінуд Матадін. Зйомки проходили в джунглях мексиканського курорту Тулум.

37-річна знаменитість зазначила, що вона вже не в тому ж поколінні, що і молоді дівчата з обкладинки, такі як 22-річна Кендалл Дженнер, 16-річна Кайя Гербер 21-річна Белла і 23-річна Джіджі Хадід.

Вона переконана, що соціальні мережі створені для людей молодого покоління, а не для неї.

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"Я б публікувала тільки фото заходів. Зізнаюся, чесно, це не моє покоління. Я старша і мудріша. І якби мені довелося так "просувати" себе в соцмережах, як це роблять дівчатка – забудьте, такого б не було", – пояснила Бундхен.

Окрім цього, в п'ятихвилинному бліц-інтерв'ю модель відповіла на інші 73 питання.