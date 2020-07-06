Жити на висоті. Сучасний житловий комплекс бізнес-класу, з краєвидом на Поділ та історичний центр Києва, зводить корпорація нерухомості РІЕЛ по вулиці Кудрявська.

ЖК розташований в 5 хвилинах від Львівської площі, поруч із численними культурними та діловими закладами, а також станціями метро.

Поряд, у 5 хвилинах, знаходиться пейзажна алея, 10 хвилин пішки до Андріївського узвозу. Хвилин 20 орієнтовно до метро Золоті ворота. Перевагою цього комплексу є те, що він знаходиться в тихій локації, оточений зеленою зоною. Відповідно, поряд є парки для прогулянок. Також поруч вулиця, на якій є безліч кафе і ресторанів,

– розповіла координатор відділу продажу Корпорації нерухомості РІЕЛ Зоряна Юхима.

Також для безпечного та комфортного проживання житловий комплекс облаштують необхідною інфраструктурою.

"Територія буде повністю закритого типу, передбачений підземний дворівневий паркінг. В одному з рівнів паркінгу у нас будуть механізовані паркомісця, відразу на два автомобілі. На території комплексу буде сучасний дитячий майданчик. Буде зона для заняття спортом. Всі перші поверхи кожного з під’їздів передбачено під комерцію", – зазначила координатор відділу продажу Корпорації нерухомості РІЕЛ Зоряна Юхима.

Перша черга 15-ти поверхового житлового комплексу "Львівська площа" зараз перебуває на фінальній стадії будівництва, кажуть у Корпорації.

Наразі майже завершені фасадні роботи, також на 95% завершені внутрішні інженерні мережі. Майже завершене внутрішнє оздоблення. Також триває підключення до зовнішніх інженерних мереж,

– сказав бренд-менеджер Корпорації нерухомості РІЕЛ Євген Павліченко.

Житловий комплекс бізнес-класу "Львівська площа" стане домівкою для майже трьохсот родин. Загалом, за 16 років діяльності Корпорацією нерухомості РІЕЛ по всій Україні зведено понад триста тисяч квадратних метрів житла.