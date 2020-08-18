Майстер-класи, конкурси та солодкі призи – так вже стало традицією відзначати родинні свята у житловому комплексі "Озерний гай Гатне".

Організатор гулянь – компанія забудовник "Інтергал-Буд". А найбільше вражень від свята отримали дітлахи.

"Не зустрічала такого, щоб якийсь забудовник за свої власні кошти запрошував аніматорів для дітей, робив безкоштовними їжу та напої. Це дуже класно, дуже подобається", – поділилась мешканка ЖК "Озерний гай Гатне" Вікторія.

Такі по-сімейному теплі свята дозволяють сусідам ближче познайомитися один з одним та подружитися, переконані його мешканці.

"ЖК організовує дозвілля для всієї родини. І такі свята об’єднують не тільки сім’ї та родичів, а й об’єднують усіх мешканців ЖК", – сказала мешканка ЖК "Озерний гай Гатне" Наталія Зайцева.

Окрім дружньої атмосфери, основна перевага заміського комплексу – це природа та чисте повітря. Комплекс розташований в екологічній зоні та має власні озера з пляжами. І все це лише в 10-ти хвилинах від мегаполіса.

"Кожен будинок, коли вводиться в експлуатацію, є з прибудинковою територією. Тому у нас з’явився новий майданчик, дуже гарний та тематичний. І зараз в нас розпочинається будівництво дитячого садочку. Також цього року розпочнемо будівництво фітнес-клубу", – розповів керівник відділу продажу ЖК "Озерний гай Гатне" Олександр Зінчук.

Нині у ЖК "Озерний Гай Гатне" вже здано в експлуатацію 6 будинків, із 47 запланованих. Окрім сотень інших родин, сусідами майбутніх мешканців стануть ще й лебеді, які, до речі, вже чекають на поповнення.