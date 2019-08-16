ЖК Фаворит в Ірпіні: огляд, ціни, відгуки, фото
Огляд ЖК "Фаворит" в Ірпіні від "Орлан-Інвест Груп". Далі у матеріалі дізнайтесь більше про забудовника, статус будівництва, ціни на квартири і відгуки покупців.
Загальна інформація про ЖК "Фаворит"
Житловий комлекс розташований в місті Ірпінь Київської області за адресою: вул. Мінеральна 7-ж.
Інформація про ЖК на сайті забудовника "Орлан-Інвест Груп".
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Хід будівництва ЖК "Фаворит"
Початок робіт:
1 квартал 2016 року
Закінчення робіт і здача об'єкту:
2 квартал 2017 року
Статус будівництва ЖК "Фаворит"
Будинок – збудований
Введення в експлуатацію:
2 квартал 2018 року
Характеристики ЖК "Фаворит"
Житловий комплекс "Фаворит" від "Орлан-Інвест Груп" належить до новобудов економ-класу. ЖК складається з одного 10-поверхового будинку, розділеного на 8 секцій, всього у ньому 359 квартир.
ЖК "Фаворит" в Ірпіні: план забудови
Цегляні стіни зовні утеплені пінополістиролом, у квартирах встановлене індивідуальне опалення.
На території ЖК є багаторівневий наземний та підземний паркінг з ліфтом.
Детальнішу інформацію про ЖК "Фаворит" дивіться у таблиці
|Клас
|економ
|К-сть будинків
|1
|К-сть секцій
|8
|Поверховість
|10
|Технологія будівництва
|цегляна
|Стіни
|цегла
|Утеплення
|пінополістирол
|Опалення
|індивідуальне (в квартирі)
|Висота стелі
|2,75 м (від підлоги до стелі)
|Кількість квартир
|359
|Паркінг
|наземний багаторівневий, підземний з ліфтом
|Стан квартири
|під ремонт
|Закрита територія
|від автомобілів
Які типи квартир пропонує ЖК "Фаворит"
У ЖК "Фаворит" передбачені 1- та 2-кімнатні квартири різного типу планування.
Приклади планування 1-кімнатних квартир у ЖК "Фаворит"
1. Загальна площа: 41,56 м кв
Житлова площа: 13,14 м кв
Кухня: 20,44 м кв
Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"
2. Загальна площа: 40,53 м кв
Житлова площа: 14,69 м кв
Кухня: 16,44 м кв
Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"
3. Загальна площа: 39,48 м кв
Житлова площа: 13,31 м кв
Кухня: 22,32 м кв
Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"
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Приклади планування 2-кімнатних квартир у ЖК "Фаворит"
1. Загальна площа: 58,11 м кв
Житлова площа: 17,18 м кв
Кухня: 16,34 м кв
Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні
2. Загальна площа: 70,41 м кв
Житлова площа: 34,92 м кв
Кухня: 9,86 м кв
Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні
3. Загальна площа: 66,28 м кв
Житлова площа: 33,07 м кв
Кухня: 16,78 м кв
Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні
Ціна метра квадратного від забудовника – від 12 500 гривень.
Характеристики будинків у ЖК "Фаворит" (Ірпінь)
Фундамент – стрічковий монолітно-залізобетонний;
Стіни – керамічна цегла М100;
Дах – плаский експлуатований;
Міжкімнатні перегородки – газоблок, в санвузлі – цегляні перегородки;
Вікна – двокамерні склопакети, трикамерний профіль;
Фасад – утеплювач 100мм + декоративна штукатурка;
Під’їзд – декоративна штукатурка, підвісна стеля, підлога – керамічна плитка;
Інженерне забезпечення – газ, централізоване водопостачання та водовідведення з каналізацією.
Комфорт жителів і прибудинкова територія ЖК "Фаворит":
- Пішохідні доріжки – ФЕМ (бруківка);
- Дитячий майданчик;
- Організована парковка;
- Домофон;
- Відео-спостереження;
- Підземний паркінг.
Внутрішній двір ЖК "Фаворит" в Ірпіні
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Внутрішнє оздоблення квартир ЖК "Фаворит"
Підлога – стяжка чорнова (бетонна);
Стіни – цементно-піщана штукатурка;
Вхідні двері – металеві з МДФ накладками;
Система опалення – двоконтурний котел;
Вода – заведена в квартиру;
Електрика – заведена в квартиру;
Лічильники – газ, вода, світло.
Продаж квартир у ЖК "Фаворит"
На сайті з пошуку нерухомості ЛУН.ua вказано, що всі квартири від забудовника продані. У грудні 2018 ціна метра квадратного стартувала від 14 000 гривень – наприклад, однокімнатну квартиру у цьому ЖК можна було придбати від 732 тисяч гривень.
На вторинному ринку житла 2-кімнатну квартиру площею 64,5 м кв з ремонтом та меблями у ЖК "Фаворит" продають за 52 000 доларів США.
2-кімнатна квартира у ЖК "Фаворит" в Ірпіні: дивіться фото
Однокімнатна квартира у ЖК "Фаворит" площею 42 м кв на сайті з пошуку нерухомості виставлена на продаж за $36 000. Помешкання умебльоване частково: є кухня і нова сантехніка.
1-кімнатна квартира продається у ЖК "Фаворит" в Ірпіні: дивіться фото
Інформація про забудовника ЖК "Фаворит" в Ірпіні "Орлан-Інвест-Груп"
Будівельно-інвестиційна компанія "Орлан-Інвест-Груп" була заснована у 2013-му. Спеціалізується на житловому будівництві у передмісті Києва.
З 2013 року 14 будинків у 9 ЖК були здані в експлуатацію, 14 будинків у 7 ЖК – у процесі будівництва. Реалізовується також 1 проект заміського типу.
Офіційний сайт забудовника: orlaninvest.com.ua
"Орлан-Інвест-Груп" пов'язують зі скандальним мером Ірпеня Володимиром Карплюком. За його мерства цій компанії перепадає під забудову більшість земель в місті.
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ЖК "Фаворит" в Ірпіні: відгуки
Багато питань щодо квартир у ЖК "Фаворит" власники та потенційні покупці залишали у форумі сайті Domik.ua.
Серед останніх питань, які обговорювали на форумі, була пожежа у ЖК "Фаворит", проблеми з газовими котлами і будівництво ЖК "Фаворит-2" від цього ж забудовника поруч.
ЖК "Фаворит" в Ірпіні: огляд, відгуки
Що відомо про пожежу у ЖК "Фаворит"?У грудні 2018 у ЖК "Фаворит" сталась пожежа. За висновком рятувальників сталось коротке замикання. Через те, що подвір'я було заставлене приватними автомобілями, пожежним машинам було складно дістатись до місця займання.
Згідно з технікою безпеки, на вікнах у під'їздах мали бути встановлені ручки, щоб у разі потреби провітрити приміщення від диму. Проте їх не було, пожежникам довелось вибити шибки на декількох сходових майданчиках.
З'ясувалось, що у новобудові взагалі відсутня пожежна сигналізація.
Дивіться відео про пожежу в ЖК "Фаворит" в Ірпені:
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