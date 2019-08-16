ЖК Фаворит в Ірпіні: огляд, ціни, відгуки, фото

Огляд ЖК "Фаворит" в Ірпіні від "Орлан-Інвест Груп". Далі у матеріалі дізнайтесь більше про забудовника, статус будівництва, ціни на квартири і відгуки покупців.

Загальна інформація про ЖК "Фаворит"

Житловий комлекс розташований в місті Ірпінь Київської області за адресою: вул. Мінеральна 7-ж.

Інформація про ЖК на сайті забудовника "Орлан-Інвест Груп".

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Хід будівництва ЖК "Фаворит"

Початок робіт:

1 квартал 2016 року

Закінчення робіт і здача об'єкту:

2 квартал 2017 року

Статус будівництва ЖК "Фаворит"

Будинок – збудований

Введення в експлуатацію:

2 квартал 2018 року

Характеристики ЖК "Фаворит"

Житловий комплекс "Фаворит" від "Орлан-Інвест Груп" належить до новобудов економ-класу. ЖК складається з одного 10-поверхового будинку, розділеного на 8 секцій, всього у ньому 359 квартир.



ЖК "Фаворит" в Ірпіні: план забудови

Цегляні стіни зовні утеплені пінополістиролом, у квартирах встановлене індивідуальне опалення.

На території ЖК є багаторівневий наземний та підземний паркінг з ліфтом.

Детальнішу інформацію про ЖК "Фаворит" дивіться у таблиці

Харктеристики ЖК "Фаворит" Клас економ К-сть будинків 1 К-сть секцій 8 Поверховість 10 Технологія будівництва цегляна Стіни цегла Утеплення пінополістирол Опалення індивідуальне (в квартирі) Висота стелі 2,75 м (від підлоги до стелі) Кількість квартир 359 Паркінг наземний багаторівневий, підземний з ліфтом Стан квартири під ремонт Закрита територія від автомобілів

Які типи квартир пропонує ЖК "Фаворит"

У ЖК "Фаворит" передбачені 1- та 2-кімнатні квартири різного типу планування.

Приклади планування 1-кімнатних квартир у ЖК "Фаворит"

1. Загальна площа: 41,56 м кв

Житлова площа: 13,14 м кв

Кухня: 20,44 м кв



Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"

2. Загальна площа: 40,53 м кв

Житлова площа: 14,69 м кв

Кухня: 16,44 м кв



Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"

3. Загальна площа: 39,48 м кв

Житлова площа: 13,31 м кв

Кухня: 22,32 м кв



Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"

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Приклади планування 2-кімнатних квартир у ЖК "Фаворит"

1. Загальна площа: 58,11 м кв

Житлова площа: 17,18 м кв

Кухня: 16,34 м кв



Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні

2. Загальна площа: 70,41 м кв

Житлова площа: 34,92 м кв

Кухня: 9,86 м кв



Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні

3. Загальна площа: 66,28 м кв

Житлова площа: 33,07 м кв

Кухня: 16,78 м кв



Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні

Ціна метра квадратного від забудовника – від 12 500 гривень.

Характеристики будинків у ЖК "Фаворит" (Ірпінь)

Фундамент – стрічковий монолітно-залізобетонний;

Стіни – керамічна цегла М100;

Дах – плаский експлуатований;

Міжкімнатні перегородки – газоблок, в санвузлі – цегляні перегородки;

Вікна – двокамерні склопакети, трикамерний профіль;

Фасад – утеплювач 100мм + декоративна штукатурка;

Під’їзд – декоративна штукатурка, підвісна стеля, підлога – керамічна плитка;

Інженерне забезпечення – газ, централізоване водопостачання та водовідведення з каналізацією.

Комфорт жителів і прибудинкова територія ЖК "Фаворит":

Пішохідні доріжки – ФЕМ (бруківка); Дитячий майданчик; Організована парковка; Домофон; Відео-спостереження; Підземний паркінг.



Внутрішній двір ЖК "Фаворит" в Ірпіні

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Внутрішнє оздоблення квартир ЖК "Фаворит"

Підлога – стяжка чорнова (бетонна);

Стіни – цементно-піщана штукатурка;

Вхідні двері – металеві з МДФ накладками;

Система опалення – двоконтурний котел;

Вода – заведена в квартиру;

Електрика – заведена в квартиру;

Лічильники – газ, вода, світло.

Продаж квартир у ЖК "Фаворит"

На сайті з пошуку нерухомості ЛУН.ua вказано, що всі квартири від забудовника продані. У грудні 2018 ціна метра квадратного стартувала від 14 000 гривень – наприклад, однокімнатну квартиру у цьому ЖК можна було придбати від 732 тисяч гривень.

На вторинному ринку житла 2-кімнатну квартиру площею 64,5 м кв з ремонтом та меблями у ЖК "Фаворит" продають за 52 000 доларів США.

2-кімнатна квартира у ЖК "Фаворит" в Ірпіні: дивіться фото

Однокімнатна квартира у ЖК "Фаворит" площею 42 м кв на сайті з пошуку нерухомості виставлена на продаж за $36 000. Помешкання умебльоване частково: є кухня і нова сантехніка.

1-кімнатна квартира продається у ЖК "Фаворит" в Ірпіні: дивіться фото

Інформація про забудовника ЖК "Фаворит" в Ірпіні "Орлан-Інвест-Груп"

Будівельно-інвестиційна компанія "Орлан-Інвест-Груп" була заснована у 2013-му. Спеціалізується на житловому будівництві у передмісті Києва.

З 2013 року 14 будинків у 9 ЖК були здані в експлуатацію, 14 будинків у 7 ЖК – у процесі будівництва. Реалізовується також 1 проект заміського типу.

Офіційний сайт забудовника: orlaninvest.com.ua

"Орлан-Інвест-Груп" пов'язують зі скандальним мером Ірпеня Володимиром Карплюком. За його мерства цій компанії перепадає під забудову більшість земель в місті.

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ЖК "Фаворит" в Ірпіні: відгуки

Багато питань щодо квартир у ЖК "Фаворит" власники та потенційні покупці залишали у форумі сайті Domik.ua.

Серед останніх питань, які обговорювали на форумі, була пожежа у ЖК "Фаворит", проблеми з газовими котлами і будівництво ЖК "Фаворит-2" від цього ж забудовника поруч.



ЖК "Фаворит" в Ірпіні: огляд, відгуки

Що відомо про пожежу у ЖК "Фаворит"?У грудні 2018 у ЖК "Фаворит" сталась пожежа. За висновком рятувальників сталось коротке замикання. Через те, що подвір'я було заставлене приватними автомобілями, пожежним машинам було складно дістатись до місця займання.



Згідно з технікою безпеки, на вікнах у під'їздах мали бути встановлені ручки, щоб у разі потреби провітрити приміщення від диму. Проте їх не було, пожежникам довелось вибити шибки на декількох сходових майданчиках.



З'ясувалось, що у новобудові взагалі відсутня пожежна сигналізація.

Дивіться відео про пожежу в ЖК "Фаворит" в Ірпені:

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