11:30
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      ЖК Фаворит в Ірпіні: огляд, ціни, відгуки, фото

      59 Читать новость на русском
      Огляд ЖК "Фаворит" в Ірпіні: ціни, відгуки, фото
      Огляд ЖК "Фаворит" в Ірпіні: ціни, відгуки, фото / Колаж 24 каналу

      Огляд ЖК "Фаворит" в Ірпіні від "Орлан-Інвест Груп". Далі у матеріалі дізнайтесь більше про забудовника, статус будівництва, ціни на квартири і відгуки покупців.

      Загальна інформація про ЖК "Фаворит"

      Житловий комлекс розташований в місті Ірпінь Київської області за адресою: вул. Мінеральна 7-ж.

      Інформація про ЖК на сайті забудовника "Орлан-Інвест Груп".

      Читайте до теми: Скільки квартир можна збудувати на місці закинутих промзон у Києві

      Хід будівництва ЖК "Фаворит"

      Початок робіт:

      1 квартал 2016 року

      Закінчення робіт і здача об'єкту:

      2 квартал 2017 року

      Статус будівництва ЖК "Фаворит"

      Будинок – збудований

      Введення в експлуатацію:

      2 квартал 2018 року

      Характеристики ЖК "Фаворит"

      Житловий комплекс "Фаворит" від "Орлан-Інвест Груп" належить до новобудов економ-класу. ЖК складається з одного 10-поверхового будинку, розділеного на 8 секцій, всього у ньому 359 квартир.

      ЖК Фаворит Орлан Інвест Груп план схема
      ЖК "Фаворит" в Ірпіні: план забудови

      Цегляні стіни зовні утеплені пінополістиролом, у квартирах встановлене індивідуальне опалення.

      На території ЖК є багаторівневий наземний та підземний паркінг з ліфтом.

      Детальнішу інформацію про ЖК "Фаворит" дивіться у таблиці

      Харктеристики ЖК "Фаворит"
      Клас економ
      К-сть будинків 1
      К-сть секцій 8
      Поверховість 10
      Технологія будівництва цегляна
      Стіни цегла
      Утеплення пінополістирол
      Опалення індивідуальне (в квартирі)
      Висота стелі 2,75 м (від підлоги до стелі)
      Кількість квартир 359
      Паркінг наземний багаторівневий, підземний з ліфтом
      Стан квартири під ремонт
      Закрита територія від автомобілів

      Які типи квартир пропонує ЖК "Фаворит"

      У ЖК "Фаворит" передбачені 1- та 2-кімнатні квартири різного типу планування.

      Приклади планування 1-кімнатних квартир у ЖК "Фаворит"

      1. Загальна площа: 41,56 м кв

      Житлова площа: 13,14 м кв

      Кухня: 20,44 м кв

      квартира план ЖК Фаворит
      Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"

      2. Загальна площа: 40,53 м кв

      Житлова площа: 14,69 м кв

      Кухня: 16,44 м кв

      план 1 кімнатна квартира ЖК Фаворит
      Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"

      3. Загальна площа: 39,48 м кв

      Житлова площа: 13,31 м кв

      Кухня: 22,32 м кв

      планування 1 кімнатна квартира ЖК Фаворит
      Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит"

      Дивіться також: Як 2-кімнатну квартиру перетворити на 3-кімнатну: приклад "сталінки" у Києві

      Приклади планування 2-кімнатних квартир у ЖК "Фаворит"

      1. Загальна площа: 58,11 м кв

      Житлова площа: 17,18 м кв

      Кухня: 16,34 м кв

      планування 2 кімнатна квартира ЖК Фаворит
      Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні

      2. Загальна площа: 70,41 м кв

      Житлова площа: 34,92 м кв

      Кухня: 9,86 м кв

      приклад планування 2-кімнатна квартира ЖК Фаворит
      Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні

      3. Загальна площа: 66,28 м кв

      Житлова площа: 33,07 м кв

      Кухня: 16,78 м кв

      квартира планування ЖК Фаворит Ірпінь
      Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Фаворит" в Ірпіні

      Ціна метра квадратного від забудовника – від 12 500 гривень.

      Характеристики будинків у ЖК "Фаворит" (Ірпінь)

      Фундамент – стрічковий монолітно-залізобетонний;

      Стіни – керамічна цегла М100;

      Дах – плаский експлуатований;

      Міжкімнатні перегородки – газоблок, в санвузлі – цегляні перегородки;

      Вікна – двокамерні склопакети, трикамерний профіль;

      Фасад – утеплювач 100мм + декоративна штукатурка;

      Під’їзд – декоративна штукатурка, підвісна стеля, підлога – керамічна плитка;

      Інженерне забезпечення – газ, централізоване водопостачання та водовідведення з каналізацією.

      Комфорт жителів і прибудинкова територія ЖК "Фаворит":

      1. Пішохідні доріжки – ФЕМ (бруківка);
      2. Дитячий майданчик;
      3. Організована парковка;
      4. Домофон;
      5. Відео-спостереження;
      6. Підземний паркінг.

      ЖК Фаворит Ірпінь
      Внутрішній двір ЖК "Фаворит" в Ірпіні

      Читайте також: Купівля квартири у новобудові: куди мають виходити вікна

      Внутрішнє оздоблення квартир ЖК "Фаворит"

      Підлога – стяжка чорнова (бетонна);

      Стіни – цементно-піщана штукатурка;

      Вхідні двері – металеві з МДФ накладками;

      Система опалення – двоконтурний котел;

      Вода – заведена в квартиру;

      Електрика – заведена в квартиру;

      Лічильники – газ, вода, світло.

      Продаж квартир у ЖК "Фаворит"

      На сайті з пошуку нерухомості ЛУН.ua вказано, що всі квартири від забудовника продані. У грудні 2018 ціна метра квадратного стартувала від 14 000 гривень – наприклад, однокімнатну квартиру у цьому ЖК можна було придбати від 732 тисяч гривень.

      На вторинному ринку житла 2-кімнатну квартиру площею 64,5 м кв з ремонтом та меблями у ЖК "Фаворит" продають за 52 000 доларів США.

      2-кімнатна квартира у ЖК "Фаворит" в Ірпіні: дивіться фото

       

      Однокімнатна квартира у ЖК "Фаворит" площею 42 м кв на сайті з пошуку нерухомості виставлена на продаж за $36 000. Помешкання умебльоване частково: є кухня і нова сантехніка.

      1-кімнатна квартира продається у ЖК "Фаворит" в Ірпіні: дивіться фото

       

      Інформація про забудовника ЖК "Фаворит" в Ірпіні "Орлан-Інвест-Груп"

      Будівельно-інвестиційна компанія "Орлан-Інвест-Груп" була заснована у 2013-му. Спеціалізується на житловому будівництві у передмісті Києва.

      З 2013 року 14 будинків у 9 ЖК були здані в експлуатацію, 14 будинків у 7 ЖК – у процесі будівництва. Реалізовується також 1 проект заміського типу.

      Офіційний сайт забудовника: orlaninvest.com.ua

      "Орлан-Інвест-Груп" пов'язують зі скандальним мером Ірпеня Володимиром Карплюком. За його мерства цій компанії перепадає під забудову більшість земель в місті.

      Дізнайтесь більше: У Києві порахували ризикові новобудови: цифра приголомшує

      ЖК "Фаворит" в Ірпіні: відгуки

      Багато питань щодо квартир у ЖК "Фаворит" власники та потенційні покупці залишали у форумі сайті Domik.ua.

      Серед останніх питань, які обговорювали на форумі, була пожежа у ЖК "Фаворит", проблеми з газовими котлами і будівництво ЖК "Фаворит-2" від цього ж забудовника поруч.

      ЖК Фаворит Ірпінь огляд відгуки

      ЖК Фаворит Ірпінь огляд відгуки
      ЖК "Фаворит" в Ірпіні: огляд, відгуки 

      Що відомо про пожежу у ЖК "Фаворит"?У грудні 2018 у ЖК "Фаворит" сталась пожежа. За висновком рятувальників сталось коротке замикання. Через те, що подвір'я було заставлене приватними автомобілями, пожежним машинам було складно дістатись до місця займання.

      Згідно з технікою безпеки, на вікнах у під'їздах мали бути встановлені ручки, щоб у разі потреби провітрити приміщення від диму. Проте їх не було, пожежникам довелось вибити шибки на декількох сходових майданчиках.

      З'ясувалось, що у новобудові взагалі відсутня пожежна сигналізація.

      Дивіться відео про пожежу в ЖК "Фаворит" в Ірпені:

      Читайте також: Ірпінь чи Вишневе: де біля Києва будують найбільше житла

      blog_ava
      Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
      сьогодні
      7856
      Теги: Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Первинний ринок нерухомості Вторинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      сьогодні , 10:00 Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      Світові Медіа 957
      Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      сьогодні , 08:40 Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      Блог Медіа 1170
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 серпня , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 3712
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      15 серпня , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1907
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      15 серпня , 21:00 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      Анастасія Кушпіт 5551
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук