ЖК Райдужний у Києві: огляд, ціни, відгуки і фото

Огляд ЖК "Райдужний" у Києві від Київміськбуду. Далі у матеріалі читайте більше про статус будівництва житлового комплексу, ціни на квартири у ньому, відгуки покупців і багато іншого.

Загальна інформація про ЖК "Райдужний"

Житловий комлекс розташований у Дніпровському районі Києва за адресою вул. Кибальчича, 2. Забудовник – Київміськбуд. З детальнішою інформацією про ЖК можна ознайомитись на офіційному сайті забудовника.

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ЖК "Райдужний" є третім масштабним проектом Київміськубуду. Його будують на межі Райдужного та Воскресенського районів, що на Лівому березі. З карти видно, що новий ЖК виросте практично на кільцевій розв'язці, що з'єднує вулицю Кибальчича з вулицею Райдужною та Петра Вершигори.

Хід і статус будівництва ЖК "Райдужний"

Станом на літо 2019 1 будинок висотою 26 поверхів будується, введення в експлуатацію якого заявлене на 4 квартал 2020 року.

Для будівництва 2-го та 3-го будинків цього комплексу тривають підготовчі роботи. Заявлене введення в експлуатацію також 4 квартал 2020 року.



Будівництво ЖК "Райдужний" у Києві

Хід будівництва ЖК "Райдужний" у Києві: дивіться відео

Хід будівництва ЖК "Райдужний" від Київміськбуд: фото (серпень 2019)

Характеристики ЖК "Райдужний"

За описом забудовника житловий комплекс "Райдужний" від Київміськбуд буде належати до новобудов комфорт-класу. ЖК складатиметься з трьох будинків по 26 поверхів кожен. Поки невідомо, скільки всього квартир тут буде. Для купівлі вони будуть доступні без ремонту, але з централізованим опаленням.

Будинки №1 та №2 будуть схожими за виглядом проте візуально відрізнятимуться від будинку №3.



ЖК "Райдужний": генплан забудови на вулиці Кибальчича, 2 у Києві



ЖК "Райдужний": поповерховий план будинків №№1,2



ЖК "Райдужний": поповерховий план будинку №3

Будинки зводитимуть за монолітно-каркасною технологією будівництва, зовнішні стіни з газоблоку будуть утеплені мінеральною ватою.

Детальнішу інформацію про ЖК "Райдужний" дивіться у таблиці.

Характеристики ЖК "Райдужний" у Києві Клас комфорт Будинків 3 Поверховість 26 Технологія будівництва монолітно-каркасна Стіни газоблок Утеплення мінеральна вата Опалення централізоване Висота стелі 3 м (від підлоги до стелі) Кількість квартир невідомо Паркінг невідомо Стан квартири без ремонту Закрита територія невідомо

Ціни на квартири у ЖК "Райдужний"

Для купівля у ЖК "Райдужний" будуть доступні 1-, 2-, 3-, 4+кімнатні квартири та нежитлова нерухомість. Площі квартир та ціни на них відрізнятимуться залежно від будинку.

До прикладу, ціна на 1-кімнатну квартиру площею від 30 метрів квадратних починатиметься від 667,39 тисяч гривень. Таким чином ціна метра квадратного стартуватиму від 22 202 гривень.

Якщо потенційний покупець орієнтується на просторе багатокімнатне житло, то на 4- і більше кімнатне житло у цьому ЖК доведеться відкласти понад 2,22 мільйона гривень.

4-кімнатні квартири будуть площею понад 100 квадратів і ціна 1 метра квадратного у них буде починатись від 20 851 грн/м².

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На придбання квартир у ЖК "Райдужний" діють знижки від забудовника. Так, при 100% оплаті можна зекономити 12% від вартості житла, а при оплаті 50% – 2%.



ЖК "Райдужний": ціни на квартири від забудовника Київміськбуд

Типи і планування квартир у ЖК "Райдужний"

Приклад планування 1-кімнатних квартир у ЖК "Райдужний"

1. Будинок: 1

Загальна площа: 30,06 м2

Кімнат: 1

Ціна м2: від 22 201 грн

Вартість: від 667 392 грн



Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Райдужний" у Києві

2. Будинок: 1

Загальна площа: 45,93 м2

Кімнат: 1

Ціна м2: від 22 201 грн

Вартість: від 1 019 737 грн



Приклад планування 1-кімнатної квартири у ЖК "Райдужний" у Києві

Приклад планування 2-кімнатних квартир у ЖК "Райдужний"

Будинок: 1

Загальна площа: 58,33 м2

Кімнат: 2

Ціна м2: від 21 236 грн/м2

Вартість: від 1 238 754 грн



Приклад планування 2-кімнатної квартири у ЖК "Райдужний" у Києві

Приклад планування 3-кімнатних квартир у ЖК "Райдужний"

Будинок: 3

Загальна площа: 77 м2

Кімнат: 3

Ціна м2: від 20 528 грн / м2

Вартість: від 1 580 733 грн



Приклад планування 3-кімнатної квартири у ЖК "Райдужний" у Києві

Приклад планування дворівневої 5-кімнатної квартири у ЖК "Райдужний"

Будинок: 2

Загальна площа: 106,45 м2

Кімнат: 5

Ціна м2: від 20 850 грн / м2

Вартість: від 2 219 588 грн



Приклад планування дворівневої 5-кімнатної квартири у ЖК "Райдужний" у Києві

Характеристики будинків у ЖК "Райдужний" від Київміськбуд

Конструктивна схема будинку: монолітний залізобетонний каркас.

Стіни:

зовнішні – з газоблоку із зовнішнім шаром утеплювача та подальшим оштукатурюванням за системою "мокрий фасад";

внутрішні міжквартирні – керамічні блоки товщиною 250 мм.

Перегородки:

міжкімнатні – з газоблоку товщиною 120 мм;

в санвузлах – цегляні товщиною 120мм.

Перекриття: монолітне в єдиній схемі каркасу.

Покрівля: двошарова рулонна, плоска з внутрішнім водовідведенням; двошарове утепленням мінеральною ватою та цементно-піщаною стяжкою.

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Кількість ліфтів – 4:

2 ліфти вантажністю по 1000кг (один розрахований на роботу в режимі "пожежа");

2 ліфти вантажністю по 630 кг.



ЖК "Райдужний" у Києві: візуалізація проекту від забудовника

Внутрішнє оздоблення квартир ЖК "Райдужний"

Висота типового поверху: 3,0 м (від підлоги до підлоги).

Заповнення прорізів:

вхідні двері в квартиру – металеві протиударні протипожежні; внутрішні двері в квартирах – не встановлюються; внутрішні сходи в дворівневих квартирах – не встановлюються; вікна, балконні двері в квартирах – металопластикові з двокамерним склопакетом з режимом мікропровітрювання (підвіконня — не встановлюються); відливи – металеві з оцинкованої сталі.

Внутрішні оздоблювальні роботи:

- підлога в житлових кімнатах, коридорах, кухнях – виконується цементно-піщана стяжка за технологією "плаваюча підлога";

- підлога в санвузлах – виконується гідроізоляція та цементно-піщана стяжка;

- стіни та стелі в житлових кімнатах, коридорах, кухнях – без оздоблення.

Вентиляція: природня. Вентблок для підключення кухонних зонтів – не передбачається.

Що відомо про забудовника ЖК "Райдужний"?

Забудовником житлового комплексу є будівельна компанія "Київміськбуд". Один з найбільших операторів на ринку нерухомості України. Компанія має понад півстолітню історію – на будівельному ринку Києва компанія з'явилась ще у 1955 році. Перший панельний 5-поверховий будинок на рахунку Київміськбуду був зведений у 1958 році.

За майже 65 років роботи будівельна компанія може похвалитись такими здобутками:

звела будівлі найзнаменитіших готелів: "Славутич", "Київ", "Козацький", "Либідь" та ін.; побудувала меморіальний комплекс, присвячений Великій Вітчизняній війні; реконструювала будівлі Палацу культури "Україна", Національної філармонії, спорткомплексу "Олімпійський", приймав фінал Євро-2012, тоді НСК відвідало близько 350 тисяч вболівальників; переобладнала транспортні вузли в районах автовокзалу, станції метро "Петрівка", Площі Слави, побудувала багаторівневі транспортні розв'язки по вул. Теліги та на площі Севастопольській. будівля Південного залізничного вокзалу буда збудована у рекордно короткі терміни – за 158 днів.

У червні 2018 Київміськбуду була виділена ділянка в оренду терміном на 2 роки під будівництво комплексу ЖК "Райдужний". Кадастровий номер ділянки – 8000000000:66:038:0008. Цілове призначення 02.10 "Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури".



Будівництво ЖК "Райдужний" у Києві / Скріншот з Кадастрової карти

Генпідрядником цього проекту виступає ТОВ "Укрбуд Інвест". Ця компанія працює під брендом "Укрбуд" і вважається одним з найбільших девелоперів Києва.

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Відгуки про ЖК "Райдужний" у Києві

В обговоренні будівництва ЖК на форумі порталу Domik.ua користувачі сумніваються щодо опису про "тихий зелений район".

Зелень навколо намалював дизайнер, її немає... Майданчики навколо теж виділені під житлову забудову. Як наслідок, таких будинків буде не 3, а штук 7-8 від різних забудовників. Вулиця Райдужна і зараз вже не тиха. А з введенням в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту стане дуже жвавим проспектом. У підсумку квартал буде оточений з 4 сторін гучними магістральними вулицями...Парковок проектом не передбачено, а самі будинки ростуть на місці, де зараз паркуються мешканці навколишніх будинків,

– зазначив юзер.



ЖК "Райдужний" у Києві: огляд і відгуки

Ще один з дописувачів констатував, що навколо об'єкту практично немає інфраструктури і висловив сподівання, що із забудовою цього масиву й облаштування інфраструктури підтягнеться.



ЖК "Райдужний" у Києві: відгуки про будівництво

Оглядач блогу "Где в Киеве жить хорошо?" зауважує, що всі школи, садки, магазини розташовані по іншу сторону вулиць Вершигори та Кибальчича, а на картах не позначено жодних пішохідних переходів в районі нового ЖК.

Заводів навколо немає, але серед особливостей району – жвавий трафік, який після відкриття Подільсько-Воскресенського мосту через Дніпро тільки посилиться. Подивіться, як його будують.

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