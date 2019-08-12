17:51
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Жоден будинок не вцілів: наслідки жахливої негоди на Одещині

      1314 Читать новость на русском

      Вода зносила кількатонні будинки, мов карткові. На Одещині люди досі оговтуються від буревію, який пронісся регіоном. З мулу дістають втоплених домашніх тварин, а з домівок, які чудом уціліли, викидають багнюку.

      Від стихії неабияк постраждали мешканці селища Молога. Очевидець Олександр Осовський згадав, що нічого не віщувало лиха – просто почався дрібний дощ.

      Читайте також: Піщана буря накрила цілий район на Запоріжжі: промовисті фото і відео

      Аж раптом звідкись почала прибувати вода, будинок почав стрімко заповнюватися. Олександр із дружиною побігли рятуватися на другий поверх. Коли ж чоловік визирнув у вікно, то не повірив своїм очам: сусідський будинок здійнявся у повітря.

      Я бачив, що пропливає машина, потім зверху на неї заплив будинок. Все знесло течією. Те, що ми будували та збирали все життя, змило за дві хвилини,
      – сказав Олександр.

      Двоповерховий будинок впав на нову автівку Олександра. Він зауважив, що чистка машини від багнюки коштує 1000 доларів, але ще ж потрібно робити ремонт.


      Від стихії неабияк постраждали мешканці селища Молога

      На щастя, сусідів того дня вдома не було. Щоб відновити знесений будинок, доведеться докласти чималих зусиль та, головне, великих коштів. Лихо сталось через прорив дамби. Величезний потік води увірвався в селище, руйнуючи все на своєму шляху.

      Із сотні приватних будинків селі Молога не вцілів жоден. Вони буквально потонули у багнюці. На жаль, не обійшлось без жертв – чоловіка змило водою – врятувати його не вдалось. Крім того, жертвами потоку стало багато тварин, яких досі дістають з брудного мулу.


      Із сотні приватних будинків селі Молога не вцілів жоден

      Наразі місцеві жителі досі залишаються без світла, води та газу. Їм навіть немає ані де прийняти душ, ані де помити брудні речі.

      До слова, у п'ятницю, 9 серпня, у столиці можна було спостерігати сильні пориви вітру. Також через дощ затопило деякі вулиці.

      blog_ava
      Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
      сьогодні
      19477
      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Ремонт Негода в Україні Новини Одеси Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Можливості для ветеранів бойових дій: як отримати грант на безкоштовне навчання в IT?
      сьогодні , 17:00 Можливості для ветеранів бойових дій: як отримати грант на безкоштовне навчання в IT?
      Олекса Коба 107
      Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      сьогодні , 15:37 Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      Сергій Лещенко 740
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      5509
      Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
      сьогодні , 15:30 Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
      7204
      Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      сьогодні , 15:00 Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      Злой Одессит 808
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук