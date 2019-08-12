Жоден будинок не вцілів: наслідки жахливої негоди на Одещині

Вода зносила кількатонні будинки, мов карткові. На Одещині люди досі оговтуються від буревію, який пронісся регіоном. З мулу дістають втоплених домашніх тварин, а з домівок, які чудом уціліли, викидають багнюку.

Від стихії неабияк постраждали мешканці селища Молога. Очевидець Олександр Осовський згадав, що нічого не віщувало лиха – просто почався дрібний дощ.

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Аж раптом звідкись почала прибувати вода, будинок почав стрімко заповнюватися. Олександр із дружиною побігли рятуватися на другий поверх. Коли ж чоловік визирнув у вікно, то не повірив своїм очам: сусідський будинок здійнявся у повітря.

Я бачив, що пропливає машина, потім зверху на неї заплив будинок. Все знесло течією. Те, що ми будували та збирали все життя, змило за дві хвилини,

– сказав Олександр.

Двоповерховий будинок впав на нову автівку Олександра. Він зауважив, що чистка машини від багнюки коштує 1000 доларів, але ще ж потрібно робити ремонт.



Від стихії неабияк постраждали мешканці селища Молога

На щастя, сусідів того дня вдома не було. Щоб відновити знесений будинок, доведеться докласти чималих зусиль та, головне, великих коштів. Лихо сталось через прорив дамби. Величезний потік води увірвався в селище, руйнуючи все на своєму шляху.

Із сотні приватних будинків селі Молога не вцілів жоден. Вони буквально потонули у багнюці. На жаль, не обійшлось без жертв – чоловіка змило водою – врятувати його не вдалось. Крім того, жертвами потоку стало багато тварин, яких досі дістають з брудного мулу.



Із сотні приватних будинків селі Молога не вцілів жоден

Наразі місцеві жителі досі залишаються без світла, води та газу. Їм навіть немає ані де прийняти душ, ані де помити брудні речі.

До слова, у п'ятницю, 9 серпня, у столиці можна було спостерігати сильні пориви вітру. Також через дощ затопило деякі вулиці.