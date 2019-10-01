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      Жоден нардеп не може повністю розібратися в законопроекті № 1210, – Бєлькова

      205 Читать новость на русском
      Ольга Бєлькова
      Ольга Бєлькова / grushevskogo5.com

      Законопроекти № 1210 та № 1210-1, якими передбачено внесення змін до Податкового кодексу, є настільки великими і зачіпають таке широке коло питань, що практично жоден з парламентаріїв, навіть у профільному комітеті, не годен охопити своєю увагою і зрозуміти весь законопроект до кінця.

      Про це 112.ua розповіла член податкового комітету Ольга Бєлькова для статті "Не бути маріонетками Коломойського: Чи піде податковий комітет на поступки бізнесу в законопроєкті № 1210?".

      "Для такого величезного законопроєкту немає людей, які розуміються на всьому. Я розуміюся на якійсь одній частині, мої колеги ще на одній частині", говорить Ольга Бєлькова.

      Примітно, що в комітеті найскандальніший блок щодо оподаткування ЗРС було доручено заступнику голови податкового комітету Олександру Дубинскому, якого в ЗМІ називають дуже близьким до Ігоря Коломойського.

      Дубинський раніше не був фахівцем з податкового законодавства. Він здобув популярність як ведучий програм "Гроші" та "Українські сенсації" на каналі Коломойського "1+1". Під час протистояння олігарха з попередньою владою України Дубинський у своїх програмах активно захищав олігарха і створював потрібну телекартинку, зокрема в медіапросторі знищував керівництво Нацбанку й особисто Петра Порошенка.

      Як ідеться в матеріалі "Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на поводі в олігарха", нині Дубинський з дуже багатого журналіста моментально перетворився на дуже впливового парламентарія: займає керівний пост у податковому комітеті, його делеговано до конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків, серед яких і "ПриватБанк".

      Отримати коментар у самого Дубинського 112.ua не вдалося, хоча він пообіцяв це зробити, але потім не відповідав ані на дзвінки, ані на СМС.

      Нагадаємо, проєкт, можливо, буде внесено на голосування в першому читанні вже цього тижня. Експерти впевнені, що в такому вигляді він лише зашкодить українській економіці, оскільки зробить експортоорієнтовані галузі менш конкурентними на міжнародних ринках.

      blog_ava
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      7132
      Теги: Законодавство Податковий кодекс Ігор Коломойський
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