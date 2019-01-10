10:38
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Жоден українець не гратиме в основній сітці Australian Open, Костюк вийшла у фінал кваліфікації

      200 Читать новость на русском
      Результати Australian Open
      Результати Australian Open / btu.org.ua

      Жоден український тенісист не зіграє в основній сітці цьогорічного Australian Open. Сергій Стаховський, який міг стати єдиним представником, не зміг подолати кваліфікацію.

      У другому колі Стаховський програв італійцю Луці Ванні з рахунком 0:2 (4:6, 6:7).

      Читайте також: Стало відомо, скільки зароблять українські тенісисти на Australian Open-2019

      Суперники провели на корті майже півтори години. У першій партії Стаховський вийшов вперед з брейком (3:2), а далі 4 гейми з 5 до кінця сету пішли в актив італійця. Упродовж другого сету українець поступався 1:3, але зрівняв рахунок і відіграв два матчбола в десятому геймі. У підсумку матч дійшов до тайбрейка, де Стаховський оформив один міні-брейк проти трьох у Ванні.

      Відзначимо, що останній раз жоден з українців не виступав в основі Australian Open ще у 2008 році.

      Читайте також: Один з найпрестижніших тенісних турнірів докорінно змінить правила

      Також не змогла подолати кваліфікацію українка Ангеліна Калініна. Вона поступилася американці Джеймі Леб 0:2 (3:6, 4:6).

      Українка виходила вперед зі старту кожного із сетів: в першій партії 2:0, а в другій – 4:1. Але відрив у рахунку Калініній зберегти не вдалося. Леб записала у свій актив по два брейка в кожному сеті й забезпечила собі місце у фіналі кваліфікації.

      Відзначимо, що Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі виступила в кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.

      Читайте також: Легендарний тенісист розплакався, розповідаючи про загиблого тренера: зворушливе відео

      Натомість у фіналі кваліфікації зіграє Марта Костюк. 16-річна українка перемогла представницю Франції Амандін Есс 2:0 (6:3, 6:2).

      Костюк за 56 хвилин оформила свою другу перемогу в Мельбурні. У першому сеті українка поступалася 1-3, після чого виграла сім геймів поспіль. Есс зуміла зупинити переможну серію Марти, вигравши гейм на своїй подачі, але до кінця зустрічі зуміла взяти лише один гейм.

      У фінальному раунді відбіркового турніру Марта Костюк зіграє з Паулою Бадос-Хіберт з Іспанії.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

       

       

      Теги: Спорт Теніс Марта Костюк Сергій Стаховський Australian Open
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      сьогодні , 08:40 Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      Артем Овдієнко 922
      Головні новини 9 січня: Пошуки туриста, рятувальна операція у Туреччині, катастрофа у Франції
      сьогодні , 08:01 Головні новини 9 січня: Пошуки туриста, рятувальна операція у Туреччині, катастрофа у Франції
      4190
      Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      сьогодні , 01:45 Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      Катерина Петренко 4188
      Наплевав на все: до какого ужаса довел свою страну президент Габона
      сьогодні , 01:00 Наплевав на все: до какого ужаса довел свою страну президент Габона
      Іван Яковина 1462
      Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой
      9 січня , 22:01 Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой
      Ольга Черненко 1384
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      У FIFA створили групу для скасування післяматчевих пенальті
       3 січня 2011 , 11:57
      "Динамо" відмовилось від товариського матчу зі "Спартаком"
       4 квітня 2014 , 14:49
      Твіттеріада. Мессі повертається, або Чемпіона світу надихає еротична муза
       31 липня 2015 , 20:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук