Жоден українець не гратиме в основній сітці Australian Open, Костюк вийшла у фінал кваліфікації

Жоден український тенісист не зіграє в основній сітці цьогорічного Australian Open. Сергій Стаховський, який міг стати єдиним представником, не зміг подолати кваліфікацію.

У другому колі Стаховський програв італійцю Луці Ванні з рахунком 0:2 (4:6, 6:7).

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Суперники провели на корті майже півтори години. У першій партії Стаховський вийшов вперед з брейком (3:2), а далі 4 гейми з 5 до кінця сету пішли в актив італійця. Упродовж другого сету українець поступався 1:3, але зрівняв рахунок і відіграв два матчбола в десятому геймі. У підсумку матч дійшов до тайбрейка, де Стаховський оформив один міні-брейк проти трьох у Ванні.

Відзначимо, що останній раз жоден з українців не виступав в основі Australian Open ще у 2008 році.

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Також не змогла подолати кваліфікацію українка Ангеліна Калініна. Вона поступилася американці Джеймі Леб 0:2 (3:6, 4:6).

Українка виходила вперед зі старту кожного із сетів: в першій партії 2:0, а в другій – 4:1. Але відрив у рахунку Калініній зберегти не вдалося. Леб записала у свій актив по два брейка в кожному сеті й забезпечила собі місце у фіналі кваліфікації.

Відзначимо, що Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі виступила в кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.

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Натомість у фіналі кваліфікації зіграє Марта Костюк. 16-річна українка перемогла представницю Франції Амандін Есс 2:0 (6:3, 6:2).

Костюк за 56 хвилин оформила свою другу перемогу в Мельбурні. У першому сеті українка поступалася 1-3, після чого виграла сім геймів поспіль. Есс зуміла зупинити переможну серію Марти, вигравши гейм на своїй подачі, але до кінця зустрічі зуміла взяти лише один гейм.

У фінальному раунді відбіркового турніру Марта Костюк зіграє з Паулою Бадос-Хіберт з Іспанії.

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