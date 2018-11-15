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      Жоден високопосадовець України не притягнутий до відповідальності за корупційні дії, – МВФ

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      В МВФ розкритикували Україну за відсутність результатів боротьби з корупцією
      В МВФ розкритикували Україну за відсутність результатів боротьби з корупцією / Radiosvoboda.org

      Ключові кредитори України – Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – заявили про низькі результати дій влади держави у боротьбі з корупцією. Її рівень надалі є високим.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Ми бачимо істотний прогрес у заснуванні антикорупційних органів. Водночас ефективність боротьби з корупцією дуже низька: жодного високопосадовця не притягнуто до відповідальності за корупційні діяння, незважаючи на те, що Україна широко сприймається, як країна з високим рівнем корупції,
      – сказав постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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      На гостроті питання з корупцією в Україні наголосила і директор Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

      "Високий рівень корупції в Україні та верховенство особистих рішень замість верховенства права – це те, що стримує інвесторів. Ми багато спілкуємося з різними інвесторами, ми бачимо, що можливості для інвестицій в Україну є, але, разом з тим, ми бачимо стурбованість інвесторів цими питаннями", – сказала вона.

      До слова, згідно з результатами соціологічного опитування, більшість українців вважають, що саме корупція найбільше перешкоджає розвитку держави.

      Теги: Новини політики Новини України Корупція МВФ Світовий банк Інвестиції
      Джерело: 24 Канал
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