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Жоден з нас дітей більше не хоче, – Гвінет Пелтроу розповіла про стосунки з Бредом Фолчаком

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Гвінет Пелтроу та Бред Фолчак
Гвінет Пелтроу та Бред Фолчак / Instagram

Американська акторка Гвінет Пелтроу та продюсер Бред Фолчак зіграють весілля в Нью-Йорку вже наприкінці літа. Зазначається, що святкування пройде у будинку нареченої.

Про це повідомляє The Daily Mail із посиланням на Page Six.

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Зіркова пара наголосили, що заводити спільних дітей не планують. Нагадаємо, що і в Гвінет, і в Бреда вже є по двоє від попередніх шлюбів.

Жоден із нас більше дітей не хоче. Ми в одній команді. З дітьми завжди непросто, і намагатися делікатно поєднати родини – це важко,
– заявила Гвінет.

Крім того, напередодні кіноактриса розповіла виданню E! News, що не має часу займатися підготовгою до весілля, тому делегувала всю підготовку професіоналам.

Гвінет Пелтроу назвала себе "найменш божевільною нареченою".

Нагадаємо,  західні ЗМІ були впевнені, що 14 квітня актриса і її коханий Бред Фелчак зіграли весілля, на якому вони зібрали 400 гостей. Проте наразі зазначається, що захід був саме "вечіркою з нагоди заручин".

Теги: LifeStyle Зіркові романи Гвінет Пелтроу Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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