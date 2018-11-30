"Жодна країна не дозволила б носитися за цими божевільними": їдкий коментар Захарової щодо Азову

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова переконує, що Росія у "ручному режимі" нібито регулювала інцидент у Керченській протоці. За її словами, перед тим, як здійснити обстріл українських кораблів на Азові, РФ "носилася" за українцями у рамках своїх територіальних вод.

Таку заяву вона зробила у ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів, передає ТАСС.

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Як наголосила так звана "дипломатка", Росія у "ручному режимі" нібито регулювала інцидент у Керченській протоці, незважаючи на те, що міжнародні правила допускали більш жорстку реакцію.

"Жодна країна світу не дозволила б собі носитися за цими божевільними в рамках своїх територіальних вод, запитувати у них позивні, запитувати хто вони, зупиняти їх, зокрема ризикуючи своїми життями, відправляти туди таку кількість людей і в ручному режимі цілий день намагатися їх зупинити. Жодна країна, тільки ми", – наголосила Захарова.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко зазначав, перед тим, як зазнати атаки, Україна повідомляла Росію та зробила це своєчасно, що її два бронетанкери та один буксир мають намір пройти через Керченську протоку.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.