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      Жодна релігія не забороняє вакцинуватися, – Супрун

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      Супрун заявила, що жодна релігія не забороняє щеплення
      Супрун заявила, що жодна релігія не забороняє щеплення / 24 канал

      Жодна релігія не забороняє вакцинуватися, заявили представники релігійних громад на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій.

      Про це сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє Укрінформ.

      Читайте також: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

      Коли ми зустрічалися із Радою церков, то вони нас запевнили, що жодна з релігій, яка представлена на Раді, її священики чи релігійні лідери не закликають людей не вакцинуватися. Вони погоджуються, що вакцинація – важлива річ,
      – наголосила Супрун.

      Нагадаємо, що Україні загрожує епідемія кору і одна з причин такої небезпеки – відмова від щеплень. Так, МОЗ до кінця тижня скличе спеціальну комісію, яка розгляне питання оголошення епідемії кору в Україні.

      Зазначимо, що усього 2 дози вакцини захищають від кору на ціле життя. Повнорно робити щеплення не треба, якщо вам його зробили в дитинстві (1 і 6 років).

      епідемія кір Україна

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Релігія Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Вакцина Кір
      Джерело: 24 канал
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