Жодна релігія не забороняє вакцинуватися, – Супрун

Жодна релігія не забороняє вакцинуватися, заявили представники релігійних громад на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій.

Про це сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє Укрінформ.

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Коли ми зустрічалися із Радою церков, то вони нас запевнили, що жодна з релігій, яка представлена на Раді, її священики чи релігійні лідери не закликають людей не вакцинуватися. Вони погоджуються, що вакцинація – важлива річ,

– наголосила Супрун.

Нагадаємо, що Україні загрожує епідемія кору і одна з причин такої небезпеки – відмова від щеплень. Так, МОЗ до кінця тижня скличе спеціальну комісію, яка розгляне питання оголошення епідемії кору в Україні.



Зазначимо, що усього 2 дози вакцини захищають від кору на ціле життя. Повнорно робити щеплення не треба, якщо вам його зробили в дитинстві (1 і 6 років).

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