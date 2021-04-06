Жодних оргій та ескорту, – подруга затриманих в Дубаї українок про їхню фотосесію

У Дубаї затримали 11 українок, які брали участь в оголеній фотосесії. Подруга дівчат розповіла, що вони поїхали в ОАЕ, аби пофотографуватися, про жодні оргії та ескорт мова не йде.
Джерело:24 канал
Про це в інстаграмі розповіла користувачка з ніком dnem.i.nochiu. За її словами, про українок, які фотографувалися голими на балконі готелю, поширюють багато неправдивої інформації.
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Оголена фотосесія в Дубаї: нові заяви
Жінка зазначила, що дівчата самі оплатили поїздку і прилетіли в ОАЕ на вихідні, аби зробити фотосесію.
Ніхто не їздить ї **тися такими групами, це маячня. З ними поїхав фотограф і організатор вечірок,
– написала вона.
Подруга українок, які потрапили у скандал, додала, що на фото немає "ніяких мужиків і оргій". Однак звернула увагу, що є запитання, чому ні дівчата, ні організатор заходу не вивчили закони країни, в яку прилетіли робити відверту фотосесію.
Що відомо про скандал з українками в ОАЕ
- 3 квітня 40 дівчат взяли участь в оголеній фотосесії на балконі будинку в курортному районі Дубаї.
- Це викликало обурення у місцевих жителів, тому вони вирішили викликати правоохоронців.
- Поліція звинуватила дівчат у публічній розпусті. Адже у країні діють суворі закони щодо непристойної поведінки у громадських місцях.
- Тепер їм загрожує ув'язнення аж до 6 місяців та ще й штраф у розмірі 5 000 дирхамів (приблизно 38 тисяч гривень).
- У МЗС України повідомили, що українські дипломати відвідають затриманих вже 6 квітня.