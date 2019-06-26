Жодних політичних намірів: у ДБР пояснили обшуки у кандидата до Ради від партії Порошенка

32 номер у списку "Європейської Солідарності" на виборах до Ради Юрій Бірюков 26 червня заявив, що у нього вдома правоохоронці здійснюють обшуки. Кандидат у депутати натякнув на політичні мотиви такої поведінки силовиків. Натомість у ДБР та ГПУ пояснили, що мовиться про справу щодо корупції в міноборони і жодних політичних мотивів у цих обшуків немає.

Як ДБР пояснили масштабні обшуки 26 червня

Співробітники Державного бюро розслідувань і Генпрокуратури України у середу, 26 червня, здійснили приблизно у 40 будинках певних посадових осіб Міноборони, а також в офісах комерційних структур. Ці обшуки робили у рамках кримінальної справи щодо закупівлі для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами. Про це повідомив на брифінгу директор ДБР Роман Труба.

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Журналістів цікавило питання на якій підставі обшуки проводили у колишнього радника п'ятого президента України Петра Порошенка, екс-помічника міністра оборони Степана Полторака і дійсного кандидата в народні депутати від партії "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова.



Юрій Бірюков, кандидат від "Європейської Солідарності", заявив про обшуки у своєму домі

Директор ДБР зауважив, що до злочинної групи, діяльність якої розслідують, входили посадові особи Міноборони та приватних структур. Але поки не мовиться про висунення комусь підозри.

Усі особи, в яких проводяться обшуки, є свідками. Підозра нікому не висувалася. Процесуальний документ наразі стосовно когось не складено,

– сказав Роман Труба.

І додав, що відкидає політичне підґрунтя у цій справі: "Про яке політичне переслідування можна говорити, коли оперативні заходи проводилися протягом року. Жодних політичних намірів у цьому кримінальному провадженні немає".

Що відомо про обшуки у кандидата в депутати Бірюкова

Кандидат в народні депутати від партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" Юрій Бірюков написав про факт обшуків на своїй сторінці у Facebook. При цьому він зазначив, що нічого цінного правоохоронці не знайшли і не вилучили. Мовляв, забрали лише старий флеш-накопичувач (за словами Бірюкова, це була єдина флешка в його будинку) і дві чернетки з довідками Міністерства оборони.

Також політик написав, що співробітники Державного бюро розслідувань обшук проводили коректно, вклалися в дві години, "нічого не знайшли і поїхали".

Бірюкову відомо, що справа, у якій здійснювали обшук, пов'язана з постачанням майна Міністерству оборони. Однак він здивований, як його діяльність може бути пов'язана з повноваженнями ДБР. Він, мовляв, ніколи не був держслужбовцем і не мав права підпису.

При цьому Бірюков позначив "дивний збіг": "Позавчора я зареєстрований кандидатом у народні депутати, три тижні тому я закінчив роботу в Міністерстві оборони і зараз приходять співробітники Державного бюро розслідувань. Це не збіг, це так просто трапилося? Не знаю".