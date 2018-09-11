Жодних телефонів: у Білому домі через витік інформації ввели нові обмеження

Спочатку у Білому домі наказали працівникам не брати на робоче місце особисті телефони. Тепер обмеження стосуються і службових пристроїв: їх не можна приносити на брифінги та наради.

Про це інформує CNN.

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Працівникам не дозволять залишити свої телефони – навіть державні – у шафках у невеликій залі за межами Ситуаційної кімнати, як це було запропоновано адміністрацією раніше. Натомість працівникам пропонують повернути пристрої у свої офіси або ж розміщувати їх поруч зі своїми персональними телефонами в шафках, розташованих біля входу у Західне крило,

– пишуть у виданні.

Зазначається, що ще на початку року глава адміністрації президента США Джон Келлі заборонив співробітникам із Західного крила Білого дому приносити на робоче місце приватні телефони. В якості альтернативи співробітники користувалися службовими пристроями, але тепер їх зобов'язали залишати телефони на місці, якщо вони йдуть на брифінг або нараду.

Також повідомляється, що правила посилили після того, як ЗМІ оприлюднили запис колишньої помічниці президента Омароси Манігол-Ньюман з Джоном Келлі. Її звільнили зі скандалом, після чого вийшла книга, в якій Манігол-Ньюман критикує президента Дональда Трампа.

Що відомо про скандал із екс-радницею Трампа Омаросою Ньюман?Колишня радниця президента США Омароса Маніголт-Ньюман заявила, що в таємниці робила запис розмов у Білому домі. Скандал розгорівся у серпні 2018, коли Омароса оприлюднила частину записів на одному з американських телеканалів. На них американський президент Дональд Трамп телефоном розмовляє з нею. Він каже, що дізнався про її звільнення з новин і не хоче, щоб вона покидала посаду. Жінка ж відповіла, що керівник апарату Білого дому Джон Келлі наголосив, що саме Трамп хоче її звільнення. Президент це не підтвердив.

Омароса Маніголт-Ньюман також стверджує, що її звільнили в Ситуаційній кімнаті, де діють посилені заходи безпеки.

У Білому домі вважають, що Омароса порушила закон, записуючи приватні розмови. Дональд Трамп також назвав її дуже сумнівною жінкою.