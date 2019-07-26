Жодної конспірології: експерт детально пояснив ситуацію із затриманням NEYMA

Новий власник судна NEYMA виявив недбалість, адже судно не лише брало участь у захопленні українських моряків, а ще й раніше порушувало державний кордон України. Тобто, у СБУ було більш ніж достатньо підстав його затримати. Але так само правоохоронці мали всі підстави потім відпустити екіпаж.

Затримання російського танкера NEYMA в Ізмаїлі проаналізував Андрій Клименко, один з керівників проекту Майдан закордонних справ, економіст та експерт з проблематики Чорноморського регіону та Криму. Відповідний пост опубліковано на його сторінці у Facebook.

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Експерт не бачить у подіях в Ізмаїлі жодної конспірології. На його думку, новий власник судна недооцінив ризики.

Чому судно NEYMA зайшло до Ізмаїла?

Мовиться про компанію, що купила судно NEYMA у лютому 2019 – ALTOMAR SHIPPING LTD ul Telmana 47A, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray, 353460, Russia. Цей новий власник не має жодного стосунку до інциденту під Керченським мостом. А отже – не переймалися з цього приводу і спокійно зайшли на ремонт до Ізмаїла. Адже там дешевше, ніж в Росії.

Проблема порушення державного кордону

NEYMA ще у січні 2017 року заходив до окупованої Керчі на ремонт чи відстій. Тобто, "порушив режим окупованої території і державний кордон України в Криму". А це – компетенція СБУ. Також судно є речовим доказом у справі, яку веде військова прокуратура щодо подій 25 листопада 2018.

Тобто є дві причини для його затримання. А про кримський "чорний список" нові власники, мабуть, забули, бо давно вже ніхто зі "списочників" не заходив в наші порти, бо знають, що буде арешт,

– пише Клименко.

Екіпаж відпустили – чому?

Екіпаж відпустили правильно, каже експерт. Станом на 25 листопада 2018, коли ним перекривали Керченську протоку, тодішній власник вже перебував у стані ліквідації. "І тоді, скоріш за все, там зовсім не було екіпажу (бо його виштовхали буксирами, він не був на ходу)", – пояснив Клименко. Зараз у танкера – новий власник і новий екіпаж, зовсім не причетний до тих подій.

Хороша принципова робота Морської охорони, СБУ та Військової прокуратури. Чи буде відповідь? Звичайно. Побачимо, яка саме. Так що ж тепер, нам скласти лапки і не дихати?

– підсумував Андрій Клименко.



Ось ці судна брали участь у захопленні українських моряків біля Кримського мосту

Коротко про затримання судна NEYMA

25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці.

Українські силовики обшукали танкер, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин, здійснених під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів. Готується клопотання до суду про його арешт.



У МЗС Росії погрожують Україні наслідками і називають подію провокацією. Мовляв, затримання танкера лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить розв'язання питання з українськими полоненими моряками.



Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA. Згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.