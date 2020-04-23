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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Жодної жертви COVID-19 у Білорусі немає: Лукашенко надалі списує смерті на інші хвороби

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      Лукашенко запевняє, що "чисто від коронавірусу" у Білорусі ніхто не помер / фото пресслужби Лукашенка

      Олександр Лукашенко продовжує скептично ставитися до коронавірусу та не довіряє світовим клінічним дослідженням. Глава Білорусі вважає, що коронавірус ще не спричинив жодної смерті у країні.

      Якщо ж у Білорусі і були летальні випадки, то діагноз COVID-19 у пацієнтів, які померли, супроводжував ще список інших хвороб. Слова Лукашенка з великої наради керівництва Білорусі наводить портал Звязда.

      Напередодні ВООЗ закликав Білорусь закритися на карантин через коронавірус

      Я не хочу повторюватися, але хотів би підкреслити головне: в Білорусі немає жодного померлого чисто від коронавірусу,
      – стверджує Лукашенко, що у кожної жертви коронавірус доповнювався довгим списком іншим хвороб.

      Лукашенко також зазначив, що влада звертає увагу на захворюваність пневмонією. Адже, за словами президента Білорусі, "будь-яка пневмонія може обернутися чи обтяжити COVID-19, як це часто буває". 

      Про те, які типи пневмонії викликає SARSr-CoV-2, і чому заява Лукашенка не є обґрунтованою, читайте у матеріалі за посиланням.

      Білорусь і рекомендації ВООЗ

      Всесвітня організація охорони здоров'я закликала білоруський уряд ввести карантин на території держави. Лукашенко зазначив, що Білорусь не стане відмахуватися від рекомендацій, але буде діяти відповідно до ситуації.

      Заходи, які запропоновані ВООЗ, повинні бути обов'язково вивчені, не можна від них відмахуватися. Але якщо, припустимо, вони нам рекомендують ввести заходи аж до комендантської години, я ще раз підкреслюю: треба введемо... Але хіба сьогодні така проблема стоїть перед країною? Ні,
      – прокоментував лист ВООЗ Лукашенко.

      Спершу рекомендації вивчать, оцінять їхню доцільність згідно з поширенням інфекції, а тоді вже запроваджуватимуть чи відкидатимуть, підсумував Лукашенко.

      Станом на 23 квітня в Білорусі підтвердили 7 тисяч 281 випадок коронавірусу, 58 пацієнтів померли.


      Кількість зафіксованих випадків у Білорусі уже перевищує кількість в Україні / Скриншот з worldometers

      Карантин і Білорусь

      • У порівнянні зі своїми сусідами, Білорусь живе звичайним життям, і жорсткі карантинні заходи для боротьби з коронавірусом тут не запроваджують.
      • На переконання Лукашенка, закриття кордонів нічим у боротьбі з коронавірусом не допоможе. Він назвав такі заходи "дурістю несусвітньою", а сам коронавірус – "психозом".
      • Однак деякі заходи запровадили. Зокрема, білоруська влада рекомендує своїм громадянам не покидати країну. А ті особи, що прибули з країн, де зафіксували випадки коронавірусу, повинні перебувати на самоізоляції 14 днів.
      • МОЗ Білорусі заявляє, що сьогодні ситуація з коронавірусом у країні – спокійна, абсолютно контрольована. А ті заходи, які вони запровадили, дозволили не допустити пікоподібного зростання кількості хворих.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 ВООЗ Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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