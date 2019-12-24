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      "Жопа Одесі": "Думская" виступила новий провокативний еротичний календар на 2020 рік

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      Видання "Думская" відзначилося новим еротичним календарем / "Думская"

      Популярне одеське видання "Думская" з нагоди Нового року вирішило вкотре випустити провокативний календар. У новому календарі на 2020 рік журналісти звертають увагу на проблеми їхнього міста, щоправда роблять це у еротичній манері, так би мовити через п’яту точку.

      Як пише "Думская" на своєму сайті, участь у зйомках для календаря взяли їхні співробітники та професійні моделі. А демонструють вони усі передусім свої сідниці.

      Радимо ознайомитися! Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти

      Видання "Думская" випустило провокативний календар про проблеми в Одесі 

      Цілком імовірно, що таким креативним чином журналісти хотіли наголосити на проблемах у місті. Мовиться, зокрема про:

      • стосунок до іноземців у ресторанах;
      • засилля проросійських настроїв і "русского мира",
      • пожежну безпеку (за останні 1,5 року в Одесі сталося щонайменше 3 гучні смертельні пожежі),
      • забудову узбережжя,
      • затори на дорогах,
      • стан історичного центру,
      • корупцію,
      • довіру до правоохоронців,
      • вирубку дерев,
      • чистоту моря,
      • щільну забудову,
      • пусті розтрати бюджетних коштів.

      До теми! Пожежа в коледжі Одеси: міська влада оскандалилася із рахунком для пожертв

      Коштує такий календар 1 тисячу гривень, а усі гроші з продажу, запевняють у виданні, підуть на благодійні проєкти та допомогу Збройним силам України. Охочим придбати слід написати на [email protected]

      Автор проєкту – Жанна Жукова, фотографи – Олександр Гіманов, Віталій Прус

      Зауважимо, що торік "Думская" випустила календар на тему парламентських і президентських виборів, які у підсумку пройшли у 2019 році. А на 2018-й вийшов календар реформ і краси.

      Як знімали еротичний календар від "Думської" на 2017 рік: відео 

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Еротика Новини Одеси Новорічні свята ЗМІ Медіа
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