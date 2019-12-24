"Жопа Одесі": "Думская" виступила новий провокативний еротичний календар на 2020 рік
Популярне одеське видання "Думская" з нагоди Нового року вирішило вкотре випустити провокативний календар. У новому календарі на 2020 рік журналісти звертають увагу на проблеми їхнього міста, щоправда роблять це у еротичній манері, так би мовити через п’яту точку.
Як пише "Думская" на своєму сайті, участь у зйомках для календаря взяли їхні співробітники та професійні моделі. А демонструють вони усі передусім свої сідниці.
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Видання "Думская" випустило провокативний календар про проблеми в Одесі
Цілком імовірно, що таким креативним чином журналісти хотіли наголосити на проблемах у місті. Мовиться, зокрема про:
- стосунок до іноземців у ресторанах;
- засилля проросійських настроїв і "русского мира",
- пожежну безпеку (за останні 1,5 року в Одесі сталося щонайменше 3 гучні смертельні пожежі),
- забудову узбережжя,
- затори на дорогах,
- стан історичного центру,
- корупцію,
- довіру до правоохоронців,
- вирубку дерев,
- чистоту моря,
- щільну забудову,
- пусті розтрати бюджетних коштів.
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Коштує такий календар 1 тисячу гривень, а усі гроші з продажу, запевняють у виданні, підуть на благодійні проєкти та допомогу Збройним силам України. Охочим придбати слід написати на [email protected]
Автор проєкту – Жанна Жукова, фотографи – Олександр Гіманов, Віталій Прус
Зауважимо, що торік "Думская" випустила календар на тему парламентських і президентських виборів, які у підсумку пройшли у 2019 році. А на 2018-й вийшов календар реформ і краси.
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