Про це журналістам 12 листопада повідомили анонімні джерела. Згодом особу водія також назвав один із депутатів міськради Харкова.

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Було дуже мало інформації

За даними ЗМІ, Дмитра Лисенка у 2020 році розшукувала поліція. Він тоді нібито скоїв крадіжку. Слід зазначити, що тоді в правоохоронців було дуже мало даних про чоловіка.

Зокрема, на це вказує те, що в матеріалах карного розшуку було дуже старе фото. Проте це не завадило його затримати.



Матеріали про розшук Лисенка у 2020 році / Фото Obozrevatel

Детальніше про цю крадіжку

За даними слідчих, Лисенко 20 червня 2020 року проник у чуже житло свого сусіда по комунальній квартирі. Він там нібито забрав фотоапарат Canon 5D Mark III з об'єктивом Canon EF 50 міліметрів, а також зарядний пристрій.

Загалом сума вкраденого становила майже 30 тисяч гривень. Згодом слідство встановило, що техніку підозрюваний одразу здав до ломбарду. Проте за кілька днів після цього він викупив фотоапарат назад і віддав сусідові. На суді він заявив, що щиро розкаюється.

Спливли дані з наркотиками

Під час цього розслідування виявилося, що чоловік уже фігурував у "справах" про наркотичні речовини. Проте потягом 5 років він не звертався до психоневрологічного диспансеру.

Справа пограбування сусіда дійшла до суду 5 травня 2020 року. Тоді Лисенка визнали винним і засудили до 1 року умовного ув'язнення. У суді констатували, що було призначене "необхідне та достатнє покарання для виправлення".

Що відомо про цей автомобіль

Депутат Ігор Черняк оприлюднив ім'я водія у своєму фейсбуку. Він також підтвердив, що автомобіль належав синові чиновника. Проте того нібито раніше позбавили прав через водіння в стані наркотичного сп'яніння.

Картина маслом: спочатку машиною їздить син чиновника під речовинами, потім машина потрапляє до іншого суб'єкта під речовинами,

– написав Черняк.

Коротко про цю ДТП