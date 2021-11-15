Згодом стало відомо, що в ДТП постраждали щонайменше 3 людини. Про те, в якому вони були стані, розповіли вже зранку наступного дня.

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Одна людина у відділенні хірургії

Медикам довелося надавати допомогу 3 людям. Про це розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами це були 2 чоловіків і 1 жінка. Кожному з потерпілих приблизно 30 років.

Згодом аварію також прокоментували в пресслужбі міськради Харкова. Там зазначили, що до лікарні все ж доправляли лише 2 травмованих. Жінка отримала допомогу амбулаторно та покинула медзаклад.

А ось чоловік наразі перебуває у відділенні нейрохірургії. Він отримав струс головного мозку, а також забиття м’яких тканин голови та обличчя.

Що відомо про цю аварію

Mitsubishi Outlander на великій швидкості протаранив Chevrolet Aveo, зачепився за бордюр і перекинувся. Перед цим водій Mitsubishi влаштував ДТП на Нових Будинках, а також на перехресті Салтівського шосе та проспекту Ландау

Місцевий адвокат повідомив, що за кермом міг бути правоохоронець із Сумщини. За словами очевидців, він був п'яним, коли виліз із перекинутого авто.

Жорстка аварія на Салтівському шосе / Фото телеграмів "СТО Харків" і ХС