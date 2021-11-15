Жорстка ДТП з перекиданням у Харкові: за кермом був п'яний поліцейський, – ДБР

На Салтівському шосе в Харкові ввечері 14 листопада сталася жорстка аварія з перекиданням. Згодом повідомили, що ймовірним винуватцем ДТП був п'яний поліцейський.

У ДБР це підтвердили вже наступного дня. Там зазначили, що правоохоронцю з Сумщини загрожує серйозне покарання.

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Поки підозрюваного не затримували

Слідчі вже встановили, що чоловік був за кермом на підпитку. Проте невідомо, чи направляли його на медичну експертизу. У ДБР зазначили, що правоохоронця поки не затримували.

Проте вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил у стані сп'яніння. Вона передбачає досить серйозне покарання: до 3 років позбавлення волі та позбавлення прав на термін від 3 до 5 років.

Коротко про цю ДТП

Автомобіль Mitsubishi Outlander рухався дуже швидко та врізався в Chevrolet Aveo. Після цього транспорт зачепився за бордюр і перекинувся. Перед цим водій влаштував ДТП на Нових Будинках, а також на перехресті Салтівського шосе та проспекту Ландау

У мережі повідомили, що за кермом міг бути правоохоронець із Сумщини – оперуповноважений Охтирського відділку поліції. За словами очевидців, сп'яніння чоловіка було настільки помітне, що навіть не було сенсу це заперечувати.

До лікарні відвезли 2 осіб – чоловіка та жінку. Жінці надали медичну допомогу та відпустили. А ось травмований чоловік залишився у відділенні нейрохірургії, оскільки зазнав струсу мозку.