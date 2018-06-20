Жорстка і нестримна: як називають Меган Маркл у королівській родині

Батько чоловіка герцогині Сассекської принц Чарльз придумав невістці незвичне, але водночас миле і цікаве прізвисько. Старший син королеви Єлизавети II називає Меган Маркл вольфрамом.

Цікаво, що таку кличку Меган Маркл отримала через свій характер і внутрішній стрижень. Тому принц Чарльз порівняв обраницю Гаррі з таким хімічним металом. Про це повідомляє Daily Mail.

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Це прояв ніжності з його боку. Принц Чарльз захоплюється силою духу Меган і тим, що у неї сталевий стрижень. Це саме те, що потрібно Гаррі, саме такого типу дівчина і повинна бути поруч з ним, адже він за своєю природою може бути дуже м'яким,

– зазначають інсайдери.

Зазначимо, що це не перший випадок застосування прізвиська до членів королівської сім'ї. До прикладу, між собою принц Вільямс і дружина Кейт Міддлтон називають один одного "крихітка".

Нагадаємо, наразі Меган Маркл проходить піврічний навчальний курс, щоб повністю відповідати новому статусу герцогині в королівській родині.



19 травня вона з принцом Гаррі одружилися в церкві Святого Георгія. Не менш хвилюючим було присвоєння Меган Маркл королівського титулу та створення для неї особливого родинного герба, який мають всі члени королівської сім'ї.

