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Жорстка відсіч окупантам на Донбасі та несподівана відставка Жебрівського, – топ-5 відео тижня

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Топ-5 відео тижня
Топ-5 відео тижня / 24 канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС

13 червня ситуація в районі проведення ООС залишалася складною та контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику. На Луганщині, в районі населених пунктів Новотошківське, Новоолександрівка та Новозванівка, окупанти безрезультатно намагалися витіснити підрозділи українській бійців з вигідних оборонних позицій. На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Гладосове та Зайцеве.

Дивіться відео про успіхи військових на фронті

Павло Жебрівський подав у відставку з посади глави Донеччини

Екс-глава Донеччини пояснив, що у суботу, 9 червня, зустрівся з президентом України Петром Порошенком та попросив його про відставку. Президент його заяву прийняв, і у середу її розглянув Кабмін. Він подякував усій своїй команді за роботу, а також жителям Донеччини за підтримку та розуміння. "Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!", – зазначив Жебрівський.

Дивіться відео про досягнення Жебрівського на посаді керівника ВЦА

Негода наробила лиха на заході України

Напередодні стихія наробила шкоди у західному регіоні, а саме негода вирувала у семи областях – Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій. Майже 240 населених пунктів залишились без світла, обійшлось без жертв. Також пошкоджені дахи, понищена городина, повалені дерева. Ремонтники працюють у посиленому режимі, люди оговтуються та наводять лад у своїх оселях.

Дивіться відео стихії на заході України

Соціологи опублікували нові президентські рейтинги

Тенденції залишаються незмінні: чинний президент втрачає позиції, натомість опозиція – набирає. Неабияку підтримку мають і "свіженькі" кандидати з шоу-бізу. Зараз вже є двоє умовних лідерів – Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Інших розмістити у рейтингу доволі важко, зважаючи на статистичну похибку. Однак, чинний президент, який обіцяв "не програти вибори", може повернути свої позиції, переконані деякі політологи. 

Дивіться відео про лідерів президентських рейтингів

У Львові дитина випала з маршрутки під час руху

Водій автобуса рушив з зупинки з відчиненими дверима в той час, як жінка з дитиною почала заходити в автобус через другі двері. Відеозапис даної автопригоди надали з реєстратора автівки, що їхала слідом за маршруткою. На ньому видно, як жінка з дитиною добігає і підсаджує хлопчика років шести в автобус. І сама вже робить крок на східці, але водій рушає з зупинки. Проїхавши кілька метрів налякана дитина не втримавшись на ногах вилітає з маршрутки на асфальт.

Дивіться відео автопригоди

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Аварії та ДТП Павло Жебрівський Новини Донецька Діти Стихійні лиха Відео тижня
Джерело: 24 Канал
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