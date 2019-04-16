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      Жорстка відсіч ЗСУ: українські бійці знищили багато окупантів на Донбасі

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      Українські бійці знищили шістьох окупантів на Донбасі
      Українські бійці знищили шістьох окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      15 квітня окупаційні війська Росії 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. На щастя, втрат серед українських захисників немає. Водночас, бійцям вдалося дати жорстку відповідь на обстріли окупантів і знищити шістьох проросійських бойовиків.

      Ворог, обстрілюючи українські позиції, чотири рази використав заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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      Окупанти гатили по українських військових з мінометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Загалом російські окупанти здійснили ворожі обстріли по силах ООС в районі населених пунктів Авдіївки, Новоселівки, Лебединського, Опитного, Водяного, Невельського та Станиці Луганської.

      Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 15 квітня шістьох окупантів було знищено, ще трьох – поранено,
      – додали у штабі.

      З початку доби, 16 квітня, ворог не обстрілював позиції українських військових.

      Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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