Розшукали його на одній із вулиць мікрорайону Нові Будинки. Зараз юнак разом із батьком перебуває у відділку поліції та надає пояснення.

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Кривдником дівчини виявився її ровесник

За словами правоохоронців, до них звернулася мати постраждалої дівчинки. Останній – 14 років.

У підсумку поліцейським вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 16-річний юнак.

Батько хлопця сподівається зам'яти інцидент

Як переконують слідчі, хлопець щиро розкаюється у тому, що зробив. А його батько сподівається примиритися з родиною дівчинки.

Що загрожує неповнолітньому нападнику

Раніше справу порушили за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Однак 12 числа її перекваліфікували на "Хуліганство".

Якщо суд доведе вину хлопця, йому максимально може загрожувати до 5 років обмеження волі.

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Хлопець відгамселив дівчину в Харкові: головне

Відео жорстокого побиття оприлюднив один із місцевих телеграм-каналів. Найбільший розголос воно отримало 12 червня.

На кадрах видно, як група підлітків відпочивають на лавочці. І раптом хлопець налетів на неповнолітню дівчину та почав її жорстоко бити кулаками, а потім ще й ногами.

Останні миті були по-звірячому жорстокими – юнак взяв дівчину за волосся та вдарив у обличчя. Внаслідок побиття неповнолітня отримала численні травми та зламаний ніс.

За словами матері дівчинки, її донька зазнала суттєвих травм, зокрема нападник зламав їй ніс. Зараз потерпіла перебуває вдома, оскільки від госпіталізації родина відмовилася.

Також жінка розповіла, що її дитина була знайомою зі зловмисником. А той накинувся на неї з кулаками через те, що дівчина підвищила на нього голос.

Додамо, що у мережі з'явилося відео вибачення нелюда перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.

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