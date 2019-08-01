Жорсткі санкції України проти РФ: як зміняться ціни на пальне

В Україні з 1 серпня запрацювало спецмито на паливо з Росії. Його кабмін запровадив від сьогодні у відповідь на рішення Москви обмежити постачання нафтопродуктів до нашої країни.

За оцінками експертів, частка Росії на українському ринку дизеля впаде до 30%. Цю нішу з часом заповнить паливо із країн ЄС та Білорусі.

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Однак це не означає, що російське паливо зникне із заправок. Адже мито вводиться лише на транспортування трубопроводом. За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, є дуже багато наливних пунктів, де можна пальне перевантажити у вагони цистерни і привозити його без мита.

Таке паливо буде дорожчим, ніж пальне із трубопроводу. Однак водіям обурюватися рано. Наразі Україна має надлишок палива на ринку. Тож заміщуватися дизель на дорожчий буде поступово. До того ж, 4% митний збір – це крапля в морі.

Вагоміший вплив на ціни пального має валютний курс. Поки гривня укріплюється – дизель для автомобілістів не дорожчатиме.

"Особливо, якщо ми говоримо про автозаправні станції, там сьогодні дуже гарна націнка торговельна, я б сказав рекордна за останні роки їм більш вигідно знизити свою націнку, ніж зараз намагатися ще більше заробити, і перекласти на споживача", – сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Детальніше про спецмита на російське пальне дивіться у сюжеті: