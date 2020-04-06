Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео

Від сьогодні, 6 квітня, в Україні посилили умови карантину. Відтепер виходити на вулицю можна лише у масках та не більш ніж двох людей. Чи дотримуються українці нових правил – читайте далі.

Київ

За інформацією кореспондентки 24 каналу, нині парки та сквери Києва майже порожні, зустріти можна лише людей, які вигулюють собак.

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На в'їзді до Гідропарку перебуває багато правоохоронців, які контролюють дотримання карантину. Однак не обійшлося й без порушників, так, зранку поліції вдалось затримати двох людей, які хотіли пройти на спортивний майданчик та не мали при собі документів.

Вулиці Києва під час карантину: фото 24 каналу

Дивіться відео про дотримання карантину у Києві:

Окрім цього, любителі спорту організували протест через закриття Гідропарку. Один з учасників навіть провів трансляцію у фейсбуці під час суперечки з правоохоронцями.

Львів

На вулицях Львова попри жорсткий карантин багато людей перебувають як на центральних вулицях містах, так і в парках. Деякі з них навіть не знають про нові обмеження.

Дивіться відео про ситуацію на вулицях Львова:

Посилення карантинних заходів: що змінилось

Від 6 квітня виходити на вулицю можна не більш ніж удвох. Виняток – супровід дітей віком до 14 років.

Усі обов'язково мають ходити в масках, а при собі мати документи.

Заборонено проводити час на спортивних та дитячих майданчиках, а також у парку. Виняток – якщо вигулюєте собаку.

Гуляти з дітьми при цьому можна, але не в людних місцях.

В обов'язковій самоізоляції відтепер мають бути усі, хто старший 60-ти років. Щонайдалі на 2 кілометри можуть виходити лише ті пенсіонери, яким нікого попросити купити їм їжу чи ліки.

За порушення правил карантину українцям загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



Нові карантинні обмеження в Україні / інфографіка 24 каналу