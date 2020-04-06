14:38
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Карантин в Україні / 24 канал

      Від сьогодні, 6 квітня, в Україні посилили умови карантину. Відтепер виходити на вулицю можна лише у масках та не більш ніж двох людей. Чи дотримуються українці нових правил – читайте далі.

      Київ

      За інформацією кореспондентки 24 каналу, нині парки та сквери Києва майже порожні, зустріти можна лише людей, які вигулюють собак.

      До слова В Україні знизилася кількість хворих на COVID-19

      На в'їзді до Гідропарку перебуває багато правоохоронців, які контролюють дотримання карантину. Однак не обійшлося й без порушників, так, зранку поліції вдалось затримати двох людей, які хотіли пройти на спортивний майданчик та не мали при собі документів.

      Вулиці Києва під час карантину: фото 24 каналу

      Дивіться відео про дотримання карантину у Києві: 

      Окрім цього, любителі спорту організували протест через закриття Гідропарку. Один з учасників навіть провів трансляцію у фейсбуці під час суперечки з правоохоронцями. 

      Львів

      На вулицях Львова попри жорсткий карантин багато людей перебувають як на центральних вулицях містах, так і в парках. Деякі з них навіть не знають про нові обмеження.

      Дивіться відео про ситуацію на вулицях Львова:

      Посилення карантинних заходів: що змінилось

      • Від 6 квітня виходити на вулицю можна не більш ніж удвох. Виняток – супровід дітей віком до 14 років.
      • Усі обов'язково мають ходити в масках, а при собі мати документи.
      • Заборонено проводити час на спортивних та дитячих майданчиках, а також у парку. Виняток –  якщо вигулюєте собаку.
      • Гуляти з дітьми при цьому можна, але не в людних місцях.
      • В обов'язковій самоізоляції відтепер мають бути усі, хто старший 60-ти років. Щонайдалі на 2 кілометри можуть виходити лише ті пенсіонери, яким нікого попросити купити їм їжу чи ліки.

      За порушення правил карантину українцям загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.


      Нові карантинні обмеження в Україні / інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Поліція Новини Києва Новини Львова
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:21 Коронавірус у Бориса Джонсона: Зеленський звернувся до прем'єра Британії
      Новини України 12257
      сьогодні , 14:25 Пожежа в Чорнобильській зоні триває третій день: вогонь намагаються гасити з повітря – відео
      Новини України 9539
      сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      Food and Drinks 91226
      сьогодні , 08:00 Головні новини 5 квітня: пожежі у центрі Києва і Чорнобильській зоні, коронавірус в Україні
      Новини України 7251
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Статті 4540
      сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
      Новини шоу-бізнесу 112325
      сьогодні , 12:05 Скандальний владика Павло перебуває у важкому стані через коронавірус, – джерело
      Новини України 10647
      сьогодні , 08:59 Британія засудила Китай і Росію за можливу дезінформацію про коронавірус
      Новини світу 6452
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 10:00 Дотисніть програму МВФ, або Як підтримати людей та економіку під час карантину
      Тимофій Милованов
      Залиште відгук