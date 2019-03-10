"Жорстока хунта годує не з лопат, а з тарілочок": на Донбасі спекли найбільший млинець України
В українському місті Дружківка, що на Донбасі, спекли велетенський млинець. Розміри млинця офіційно визнали рекордними й занесли до Національного реєстру рекордів України.
Про це розповіла на своїй сторінці Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
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Найбільший млинець України виготовили та, звісно, з'їли у місті Дружківка Донецької області. Млинець діаметром у три метри ввійшов до Реєстру рекордів у категорію "Кулінарне мистецтво".
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"Ось так Донбас привітав Україну з весною! Найбільший млинець, схожий на сонце, спекли сьогодні в Дружківці", – написала Вєтрова у своєму пості. До слова, такий млинець вперше вноситься в категорію рекордів України.
Млинець, схожий на сонце
Тим часом користувачі соцмереж не могли стриматися від жарту, адже пригадали випадок, який трапився у Росії у 2018 – там людей годували млинцями просто з лопати.
У Ставрополі млинці роздавали людям лопатами
Різницю не могли не помітити, що відбилося у коментарях у різних соцмережах. "Жорстока хунта годує не з лопат, а з тарілочок", – наприклад, написав у Tweeter користувач з ніком "Пухнастий укроп".
"Геноцид у розпалі", – саркастично зазначив "Пухнастий укроп"