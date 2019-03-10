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      "Жорстока хунта годує не з лопат, а з тарілочок": на Донбасі спекли найбільший млинець України

      459 Читать новость на русском
      Найбільший млинець України
      Найбільший млинець України / facebook.com/profile.php?id=100004665041432

      В українському місті Дружківка, що на Донбасі, спекли велетенський млинець. Розміри млинця офіційно визнали рекордними й занесли до Національного реєстру рекордів України.

      Про це розповіла на своїй сторінці Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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      Найбільший млинець України виготовили та, звісно, з'їли у місті Дружківка Донецької області. Млинець діаметром у три метри ввійшов до Реєстру рекордів у категорію "Кулінарне мистецтво". 

      Млинець
      Перегорнути його не могли, тож смажили за унікальною технологією – горілками

      "Ось так Донбас привітав Україну з весною! Найбільший млинець, схожий на сонце, спекли сьогодні в Дружківці", – написала Вєтрова у своєму пості. До слова, такий млинець вперше вноситься в категорію рекордів України.

      Млинець
      Млинець, схожий на сонце

      Тим часом користувачі соцмереж не могли стриматися від жарту, адже пригадали випадок, який трапився у Росії у 2018 – там людей годували млинцями просто з лопати.

      Росія
      У Ставрополі млинці роздавали людям лопатами

      Різницю не могли не помітити, що відбилося у коментарях у різних соцмережах. "Жорстока хунта годує не з лопат, а з тарілочок", – наприклад, написав у Tweeter користувач з ніком "Пухнастий укроп".

      Дружківка
      "Геноцид у розпалі", – саркастично зазначив "Пухнастий укроп"

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      Теги: Новини України Новини Донецька Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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