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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Жорстока масова бійка сталася у Києві: опубліковано відео

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У Києві сталася масова бійка
У Києві сталася масова бійка / Фото з відкритих джерел

У Києві на Подолі в ніч на суботу, 12 травня, на перехресті вулиць Хорива і Межигірської, сталася масова бійка, в якій брали участь щонайменше 20 осіб.

Інцидент стався близько третьої години ночі, повідомляє "Інформатор".

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Як розповіли очевидці, до компанії, яка відпочивала біля бару, підійшли семеро людей спортивної статури, які були нетверезі, і почали провокувати конфлікт.

Люди, які на той час перебували в барі, нібито намагалися мирно заспокоїти хлопців, але ті були налаштовані рішуче і все-таки затіяли бійку, побивши трьох осіб. У цей час поруч проїжджав поліцейський патруль, який злякав провокаторів, і вони втекли в темні двори.

Проте, вже через пів години нападники знову повернулися до закладу і спробували продовжити бійку. Поліцейські викликали підкріплення і через декілька хвилин на місце подій прибуло ще три екіпажі патрульних і поліція охорони.

Бійка перемістилася на проїжджу частину, а правоохоронці, щоб розвести сторони конфлікту, застосували кийки, при цьому всіляко намагаючись припинити нові сутички.

Як зазначається, у результаті обидві сторони відмовилися писати заяви у поліцію.

Дивіться відео масової бійки у Києві

 

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Сутички
Джерело: 24 Канал
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