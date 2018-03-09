Жорстока одеська репетиторка пояснила побиття своїх учнів
Репетиторка з Одещини 72-річна Раїса Лавренко прокоментувала своє жорстоке поводження з учнями. Так, жінка заявила, що вона "зробила те, чого не робив ніхто".
Про це повідомляє ТСН.
Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття дітей репетиторкою. В мережу потрапило відео, як ще у 2016 році репетиторка під час занять сильно б’є свого учня, обзиває його та погрожує задушити дитинку.
"Мені 72 роки. І я хочу потім перед Богом сказати: "Я зробила те, чого не зробив ніхто". Я перегнула палицю... Я винна, але я підняла дитину. Мене скоро там (перед Господом) судитимуть", – розповіла Лавренко журналістам.
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Коли журналісти прийшли до репетиторки додому, то виявилося, що жінка і досі викладає. Просто в момент інтерв'ю у квартирі Лавренко перебували кілька дітей. Одна з учениць розповіла, що жорстокість "не до синців" репетиторка проявляла і до неї. При цьому сама жінка цього не заперечувала, а сказала, що могла дати запотиличник, "щоб була чесною дівчинкою".
Лавренко пояснила, що хотіла зробити як краще. Жінка стверджує, що її учнів педагоги визнали безнадійними, а вона у такий спосіб намагалася дати їм знання і прищепити любов до навчання.
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