Жорстоке обезголовлення дитини у Харкові: хто міг убити дівчинку – мати чи дядько

У середині травня в Харкові сталося моторошне вбивство неповнолітньої Христини П'янової. У злочині підозрюють її мати Тетяну. Сусіди ж здебільшого позитивно відгукуються про про жінку та називають її мамою з великої букви. Водночас люди не вірять у те, що могло статися. Імовірним вбивцею також називають дядька, але експерти про його причетність поки сказати не можуть.

Про це стало відомим за підсумками передачі "Говорить Україна". Ефір щодо харківського вбивства вийшов 15 травня на телеканалі "Україна".

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Сусіди розповіли про родину Тетяни та Христини

За словами Тетяни Поліводи, що називає себе прийомною бабусею загиблої дівчинки, увечері перед вбивством нічого не віщувало лиха. Також вона каже, що у Тетяни не помічала жодних розумових відхилень раніше.

Лише могла як покарання забрати телефон, чи гуляти не пустити, телевізор не дозволити дивитися. Як мати вона була дуже хорошою. Могла собі у всьому відмовити, натомість намагалася, аби дитина була ситою та одягненою. Купляла їй дорогі речі, а сама в одній курточці, чоботах і джинсах ходила десь років 5,

– розповіла Тетяна Полівода.

Сусіди це підтверджують і кажуть, що мати просто трусилася за своєю донькою. Бралася за будь-яку роботу, аби забезпечити свою доньку.

"Тетяна працювала в дитячому садочку для розумово відсталих дітей. І її діти шалено любили. І перед цим, як влаштуватися на роботу в такий заклад, слід пройти медкомісію. Інакше б її на роботу не взяли", – каже одна із знайомих Тетяни.

Водночас названа бабця додає, що Тетяну хтось підставив і вона могла свою дитину знайти вже вбитою.

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Чи була Тетяна психічно хворою

Адвокат Ігор Негієвич зауважив, що тілесні ушкодження різними ножами та відтята голова свідчать про наругу над тілом. Тобто вбивство могла скоїти психічно неврівноважена людина.

Юрист-кримінолог Анна Маляр, зі свого боку, підкреслила, що тут не можна одразу робити точні висновки. Оскільки людина може бути в такому стані не тільки, тому що вона є причетною. А й через те, що може бути свідком вбивства своєї доньки. І не всі мами після такого залишються у нормальному врівноваженому стані.

Тобто її стан точно було змінено під впливом якихось травмувальних обставин. А поки, робити висновки, що це саме вона – вбивця та вона є психічно хворою зарано,

– каже Анна Маляр.

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Чи міг убити дівчинку її дядько

Брат дівчинки Антон пройшов поліграф .За словами поліграфолога Ігора Іщука, під час процедури він поводився спокійно та намагався все детально розповісти. Фахівець додає, що чоловік і дівчинка перебували у нейтральних стосунках. Оскільки загибла дитина бачила його переважено п’яним.

Щодо розбещення – лягати поруч тощо – Антон не пам’ятає подібних фактів. Ці питання ми ставили, і реакції проте, що він приховує інформацію, ми не виявили. Але виключати, що подібне могло статися у стані алкогольного сп’яніння, ми не можемо. Адже предметом дослідження є пам'ять особи та виключно на цьому ми можемо базувати свої висновки,

– каже експерт.

Поліграфолог додає, що взаємини Антона та Тетяни були напруженими та подекуди навіть доходило до сварки.

"Вони проживають поруч, тому є підозра, що Антон міг щось чути, міг бачити чи брати участь у певних моментах. Але насправді він усього цього не чув, і дізнався, що Христина померла, дійно зранку. Жодних криків він не чув і не бачив, хто вбивав", – підкреслив Ігор Іщук.

Він робить висновок, що до вбивства дядько дівчинки поки стосунку немає.