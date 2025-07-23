На Одещині чоловік намагався втопити в морі собаку

В Одеській області 22 липня чоловік намагався втопити в морі собаку. На щастя, люди втрутилися і врятували тварину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Що відомо про чоловіка, який намагався втопити собаку на Одещині?

На одному з пляжів в Одеському районі 38-річний чоловік намагався втопити в морі собаку. Про це поліції повідомили очевидці.

Небайдужі громадяни втрутилися і врятували тварину. Її вже доставили до ветеринарної клініки.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею 299 "Жорстоке поводження з тваринами". Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Зверніть увагу! За жорстоке поводження з тваринами передбачене позбавлення волі.

До слова, раніше у Дніпрі знайшли тіла восьми мертвих цуценят біля одного з будинків у Новокодацькому районі.

Поліція також розпочала кримінальне провадження. Обставини загибелі тварин з'ясовують.