"Застрелив, тримаючи на повідку": поліція перевіряє інформацію про вбивство собаки на Рівненщині

Працівники правоохоронних органів перевіряють інформацію про вбивство собаки пострілом в голову в Рівненській області. Повідомлення про інцидент з'явилося в місцевому телеграм-каналі.

Наразі поліціянти з’ясовують обставини події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції області, яка про це проінформувала 14 квітня.

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На Рівненщині розслідують вбивство собаки

За даними пресслужби, інформацію про інцидент поліцейські виявили в понеділок, 14 квітня, приблизно о 17:30 в одному з телеграм-каналів.

Так, на відео видно, що невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи його на повідку. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисників,

– ідеться в повідомленні.

Невдовзі в пресслужбі додали, що за фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статтею 299 ККУ.

"На пошуки зловмисника та встановлення всіх обставин події залучили працівників карного розшуку, слідчих та співробітників кримінального аналізу", – ідеться в дописі поліції.

Вказується, що обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, що в Чернігівській області чоловік бив собаку головою об бетонний стовпчик, спричиняючи таким чином істотний біль та страждання. Це надалі спричинило загибель тварини.