Жорстоке вбивство 13-річної дівчинки під Харковом: батько розповів про дивацтва матері загиблої

Христину П'янову, яку жорстоко вбили та відрізали голову, поховали у селі Подвірки поблизу Харкова. На похорон прийшов і її батько, який не жив з родиною.

Віталій Пономаренко (так його звати) розповів, що не жив з родиною через складні стосунки з Тетяною – матір'ю загиблої. Він зізнався, що вона чотири рази виганяла його з дому. Хоча запевнив, що бачився з донькою за тиждень до її загибелі. Про це повідомляє NewsRoom.

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При цьому, за словами чоловіка, в поведінці Тетяни щодо доньки була певна незвичність.

"Останній раз, коли я був з дитиною, вона сказала, що доньку бачить наскрізь, мовляв, мене обдурити неможливо, я в очі дивлюся – і бачу, хто чим дихає. Розповідала, що було якесь свято, вона прокинулася – і вже знала, про що дитина думає. Христина захотіла шоколадку і морозиво. Так вона вранці прокинулася, купила – а дочка здивувалася, мовляв, звідки ти знаєш?" – згадує Віталій.

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