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      Жорстоке вбивство 13-річної дівчинки під Харковом: батько розповів про дивацтва матері загиблої

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      Похорон Христини П'янової
      Похорон Христини П'янової / Кадр з відео

      Христину П'янову, яку жорстоко вбили та відрізали голову, поховали у селі Подвірки поблизу Харкова. На похорон прийшов і її батько, який не жив з родиною.

      Віталій Пономаренко (так його звати) розповів, що не жив з родиною через складні стосунки з Тетяною – матір'ю загиблої. Він зізнався, що вона чотири рази виганяла його з дому. Хоча запевнив, що бачився з донькою за тиждень до її загибелі. Про це повідомляє NewsRoom.

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      При цьому, за словами чоловіка, в поведінці Тетяни щодо доньки була певна незвичність.

      "Останній раз, коли я був з дитиною, вона сказала, що доньку бачить наскрізь, мовляв, мене обдурити неможливо, я в очі дивлюся – і бачу, хто чим дихає. Розповідала, що було якесь свято, вона прокинулася – і вже знала, про що дитина думає. Христина захотіла шоколадку і морозиво. Так вона вранці прокинулася, купила – а дочка здивувалася, мовляв, звідки ти знаєш?" – згадує Віталій.

      Шокуюче вбивство Христини П'янової поблизу Харкова: головне

      • 30 квітня у Харкові гола жінка йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж. Її затримала поліція.
      • Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки. Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці.
      • На момент затримання жінка була тверезою. Вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.
      • Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.
      • Під час судового розгляду про обрання запобіжного заходу, жінка поводилася неадекватно. Вона заявила, що в неї немає доньки Христини, а її дочку звати Єва. На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.
      • Сусіди про саму Тетяну відгукуються позитивно. Натомість до її брата, з яким вони мешкали в одному будинку, мають негативне ставлення через алкоголь.
      • 5 травня Христину П'янову поховали у селі.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини Харкова Вбивство дитини у Харкові
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