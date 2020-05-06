Жорстоке вбивство 13-річної дівчинки під Харковом: батько розповів про дивацтва матері загиблої
Христину П'янову, яку жорстоко вбили та відрізали голову, поховали у селі Подвірки поблизу Харкова. На похорон прийшов і її батько, який не жив з родиною.
Віталій Пономаренко (так його звати) розповів, що не жив з родиною через складні стосунки з Тетяною – матір'ю загиблої. Він зізнався, що вона чотири рази виганяла його з дому. Хоча запевнив, що бачився з донькою за тиждень до її загибелі. Про це повідомляє NewsRoom.
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При цьому, за словами чоловіка, в поведінці Тетяни щодо доньки була певна незвичність.
"Останній раз, коли я був з дитиною, вона сказала, що доньку бачить наскрізь, мовляв, мене обдурити неможливо, я в очі дивлюся – і бачу, хто чим дихає. Розповідала, що було якесь свято, вона прокинулася – і вже знала, про що дитина думає. Христина захотіла шоколадку і морозиво. Так вона вранці прокинулася, купила – а дочка здивувалася, мовляв, звідки ти знаєш?" – згадує Віталій.
Шокуюче вбивство Христини П'янової поблизу Харкова: головне
- 30 квітня у Харкові гола жінка йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж. Її затримала поліція.
- Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки. Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці.
- На момент затримання жінка була тверезою. Вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.
- Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.
- Під час судового розгляду про обрання запобіжного заходу, жінка поводилася неадекватно. Вона заявила, що в неї немає доньки Христини, а її дочку звати Єва. На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.
- Сусіди про саму Тетяну відгукуються позитивно. Натомість до її брата, з яким вони мешкали в одному будинку, мають негативне ставлення через алкоголь.
- 5 травня Христину П'янову поховали у селі.