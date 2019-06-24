11:49
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Жорстоке вбивство 9-річного хлопчика у Києві: у злочині підозрюють брата дитини

      1638 Читать новость на русском
      У жорстоко вбили 9-річного хлопчика: підозрюваного вже затримали
      У жорстоко вбили 9-річного хлопчика: підозрюваного вже затримали / Колаж 24 канал

      За вбивством 9-річного Захара Черевка, чиє тіло виявили у одній із водойм Києва, імовірно, стоїть його 30-річний брат. Чоловіка вже затримали та оголосили про підозру. Свій вчинок він пояснив образою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

      22 червня у Києві зник 9-річний Захар Черевко. Наступного дня його тіло знайшли неподалік дому в озері Вирлиця, що у Дарницькому районі столиці. За інформацією ЗМІ, дитину спершу зарізали, а потім утопили у водоймі.

      Ще один гучний злочин щодо дитини: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      У ДСНС Києва сповістили, що тіло дитини перебувало на відстані 1 метра від берега на поверхні води. Відтак, його дістали за допомогою підручних засобів і передали правоохоронцям.

      Начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко, зі свого боку, зазначив, що підозрюваного у вбивстві хлопчика вже затримали. Ним виявився його 30-річний брат, який жив окремо з мамою. Скоїв чоловік злочин із особистих мотивів, а саме через образу, пов’язану з сімейними обставинами, передає телеканал "112 Україна".

      Правоохоронці встановили особу чоловіка уранці 23 червня та вже йому повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство. Під час допиту той у всьому зізнався та розповів, як саме вбивав і куди викинув знаряддя вбивства. Водолази знайшли все на дні озера. Також вилучено інші речові докази.

      За словами Крищенка, 24 червня слідчий з процесуальним керівником мають узгодити документи та звернутися до суду для обрання запобіжного заходу. Вбивці 9-річного хлопчика загрожує довічне ув’язнення.

      Видання "Информатор" пише, що у підозрюваного зафіксовано психічні відхилення.

      Зверніть увагу! Петиція на підтримку закону Дарії Лук'яненко проти педофілів зібрала необхідні голоси

      Зауважимо, нещодавно Україну також сколихнуло жорстоке вбивство 11-річної Дарії Лук’яненко. Перед цим дівчина зникла та її шукали шість днів. Вбивцею виявився сусід дитини 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту він зізнався, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив. Суд уже обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

      blog_ava
      ЦВК відмовила Парасюку у реєстрації кандидатом у депутати
      сьогодні
      4436
      Теги: Поліція Вбивство Жертви Діти і неповнолітні Кримінальні новини Новини Києва Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      сьогодні , 11:30 Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      Тетяна Мартинюк 184
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 11:25 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 1629
      США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      сьогодні , 08:41 США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      Світові Медіа 3337
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      23 червня , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2058
      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      23 червня , 21:30 Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      3686
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук