Жорстоке вбивство 9-річного хлопчика у Києві: у злочині підозрюють брата дитини

За вбивством 9-річного Захара Черевка, чиє тіло виявили у одній із водойм Києва, імовірно, стоїть його 30-річний брат. Чоловіка вже затримали та оголосили про підозру. Свій вчинок він пояснив образою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

22 червня у Києві зник 9-річний Захар Черевко. Наступного дня його тіло знайшли неподалік дому в озері Вирлиця, що у Дарницькому районі столиці. За інформацією ЗМІ, дитину спершу зарізали, а потім утопили у водоймі.

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У ДСНС Києва сповістили, що тіло дитини перебувало на відстані 1 метра від берега на поверхні води. Відтак, його дістали за допомогою підручних засобів і передали правоохоронцям.

Начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко, зі свого боку, зазначив, що підозрюваного у вбивстві хлопчика вже затримали. Ним виявився його 30-річний брат, який жив окремо з мамою. Скоїв чоловік злочин із особистих мотивів, а саме через образу, пов’язану з сімейними обставинами, передає телеканал "112 Україна".

Правоохоронці встановили особу чоловіка уранці 23 червня та вже йому повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство. Під час допиту той у всьому зізнався та розповів, як саме вбивав і куди викинув знаряддя вбивства. Водолази знайшли все на дні озера. Також вилучено інші речові докази.

За словами Крищенка, 24 червня слідчий з процесуальним керівником мають узгодити документи та звернутися до суду для обрання запобіжного заходу. Вбивці 9-річного хлопчика загрожує довічне ув’язнення.

Видання "Информатор" пише, що у підозрюваного зафіксовано психічні відхилення.

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Зауважимо, нещодавно Україну також сколихнуло жорстоке вбивство 11-річної Дарії Лук’яненко. Перед цим дівчина зникла та її шукали шість днів. Вбивцею виявився сусід дитини 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту він зізнався, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив. Суд уже обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави.