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      Жорстоке вбивство Дарії Лук’яненко: підозрюваному Тарасову призначили психіатричну експертизу

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      Триває суд у справі вбивства 11-річної Даші Лук'яненко
      Триває суд у справі вбивства 11-річної Даші Лук'яненко / колаж 24 каналу

      Таке рішення судді прийняли на черговому засіданні у справі про страшне вбивство 11-річної дівчинки. Ані підозрюваний, ані його адвокати не заперечували проти експертизи.

      Тарасова направлять в Одеський обласний центр психічного здоров’я. Там він пройде стаціонарну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, передає "Думська".

      Основне: Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо

      З її допомогою слідство встановить, у якому психічному стані перебував Тарасов на момент скоєння вбивства.

      Під час судового засідання Микола Тарасов увесь час мовчав.

      Дарія Лук'яненко Тарасов вбивця суд
      Микола Тарасов під час судового засідання/ фото "Думська"

      Що відомо про вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко?

      Про зникнення дитини стало відомо ввечері 13 червня. Дівчинка зникла посеред білого дня по дорозі на танцювальний гурток у рідному селі Іванівка, що на Одещині. Пошуки тривали 6 днів. У них, окрім поліцейських, брали участь військові та волонтери.

      Врешті тіло дитини знайшли у вигрібній ямі на сусідському подвір’ї. У вбивстві зізнався 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту він розповів, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив.

      За версією слідства, офіційна причина смерті школярки – колото-різана рана шиї. Наразі Тарасов під арештом, суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Він стікає 19 серпня.

      вБИВСТВО дАРІЇ лУК'ЯНЕНКО: ОСНОВНІ ПОДІЇ ГУЧНОЇ СПРАВИ
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      Теги: Новини України Дарія Лук'яненко Судді Новини Одеси Кримінальні новини Вбивство
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