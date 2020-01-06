Жорстоке вбивство дівчат у новорічну ніч у Києві: в Одесі затримали підозрюваних

В Одесі поліція затримала підозрюваних у жорстокому вбивстві дівчат у Києві, яке сталося на Новий рік і тіла яких знайшли у шафі в орендованій квартирі.

Як пише ТСН з посиланням на власні джерела, затримання сталося уранці 6 січня – близько 4:40. До теми! З'явились фото підозрюваних у жорстокому вбивстві двох дівчат у Києві в новорічну ніч Наразі із підозрюваними тривають слідчі дії. Після цього їм мають вручити підозри та обрати запобіжний захід. Новина доповнюється...