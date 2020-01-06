Жорстоке вбивство дівчат у новорічну ніч у Києві: в Одесі затримали підозрюваних
В Одесі поліція затримала підозрюваних у жорстокому вбивстві дівчат у Києві, яке сталося на Новий рік і тіла яких знайшли у шафі в орендованій квартирі.
Як пише ТСН з посиланням на власні джерела, затримання сталося уранці 6 січня – близько 4:40.
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Наразі із підозрюваними тривають слідчі дії. Після цього їм мають вручити підозри та обрати запобіжний захід.
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