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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Жорстоке вбивство дівчат у новорічну ніч у Києві: в Одесі затримали підозрюваних

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      В Одесі поліція затримала підозрюваних у жорстокому вбивстві дівчат у Києві, яке сталося на Новий рік і тіла яких знайшли у шафі в орендованій квартирі.

      Як пише ТСН з посиланням на власні джерела, затримання сталося уранці 6 січня – близько 4:40.

      До теми! З'явились фото підозрюваних у жорстокому вбивстві двох дівчат у Києві в новорічну ніч

      Наразі із підозрюваними тривають слідчі дії. Після цього їм мають вручити підозри та обрати запобіжний захід.

      Новина доповнюється...

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      Теги: Кримінальні новини Вбивство Новини Одеси Поліція Новини Києва Новини України
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