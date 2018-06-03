Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: семикласницю знайшли мертвою у лісопосадці

Жахливе вбивство сталося 2 червня на Дніпропетровщині. Мати семикласниці звернулася до поліції із заявою про зникнення її дочки. Було встановлено, що дитина була в місцевому клубі, потім її ніхто не бачив.

Про це розповів перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

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Ввечері її оголений труп з ознаками насильницької смерті був виявлений в лісопосадці поряд з селищем. За результатами огляду місця події, можна сказати, що дівчина ймовірно була зґвалтована,

– зазначив В'ячеслав Аброськін.

Зранку 3 червня поліцією встановлений підозрюваний – це хлопчина на рік старший вбитої.

Аброськін додав, що випадків розбещення та зґвалтування неповнолітніх останнім часом побільшало.