Жорстоке вбивство Оксани Макар: головний фігурант справи вимагає від суду переглянути його вирок

Головний фігурант справи про жорстоке вбивство Оксани Макар Євген Краснощок вимагає від суду переглянути його вирок. У листопаді 2012 року його засудили до довічного ув’язнення: чоловіка звинувачують у зґвалтуванні та вбивстві 18-річної дівчини.

До суду Краснощок відправив відповідного листа. Він переконує, що зізнання на допитах із нього вибивали силою, передає ТСН.

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"Він каже, що працівники поліції під час досудового розслідування застосовували до нього незаконні заходи, внаслідок чого примусили його до зізнання. Прізвищ працівників поліції він не вказує. Не зрозуміло, які обставини він вважає нововиявленими", – зауважив суддя центрального суду Миколаєва Володимир Алєйніков.

Наразі Краснощока готуються етапувати у Миколаїв на суд. За словами Алєйнікова, суд ухвалив таке рішення, аби засуджений роз’яснив, що зрештою він хоче.

На початку березня з’явилася інформація, суд планує переглянути вирок Євгенові Краснощоку, а причиною такого рішення суду стали нововиявлені обставини. Щоправда, які саме, жодних повідомлень не було.

Що відомо про вбивство Оксани Макар? У 2012 році уночі з 8 проти 9 березня у Миколаєві троє друзів – 24- річний Максим Присяжнюк, 23-річний Євген Краснощок і 22-річний Артем Погосян – у квартирі першого спершу зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім, щоб приховати сліди злочину, віднесли її в занедбану будівлю та підпалили. Обгоріле тіло дівчини уранці знайшов один із місцевих жителів, однак вона була ще живою – Оксана зазнала 55% опіків тіла. Згодом їй зробили численні операції задля порятунку. Крім того, Макар навіть давала свідчення у цій справі. Проте через 3 тижні після інциденту, 29 березня, вона померла від зупинки серця в опіковому центрі.



Восени 2012 року Миколаївський суд оголосив вирок нападникам на Макар – Євгена Краснощока засудили до довічого терміну ув’язнення, Присяжнюк отримав 15 років у в’язниці, а Погосян – 14 років. Однак, відповідно до "закону Савченко", Погосяну та Присяжнюку переглянули терміни ув’язнення та скоротили їх на рік. Тож Погосян повинен вийти на волю в 2025 році, а Присяжнюк – у 2026-му.